Criminosos fazem segurança e família reféns para roubar armas na Serra

Da casa da vítima, que fica em Jacaraípe, na Serra, foram levados objetos pessoais como celulares e notebooks Crédito: Kaique Dias

Um gerente de uma empresa particular de segurança foi feito refém junto com a família na casa deles, no bairro São Francisco, região de Jacaraípe, na Serra . O caso aconteceu na noite deste domingo (7). Após ser rendido na residência, o homem foi levado pelos criminosos até a sede da empresa. No local, os bandidos roubaram quatro espingardas, duas pistolas e seis revólveres, além de várias munições. Bens pessoais das vítimas, como celulares, notebooks e dinheiro também foram levados.

Conforme consta no registro da ocorrência da Polícia Militar , três criminosos armados entraram na casa do homem e fizeram ele, a esposa e o filho de reféns. Os bandidos, então, levaram o segurança no carro da própria empresa para a sede, de onde foram roubadas as armas.

Segundo o registro, foram roubadas quatro espingardas calibre 12, duas pistolas Taurus calibre 380 e seis revólveres calibre 38, além de munições de vários calibres. A vítima contou aos policiais que não conseguiu verificar a numeração das armas porque o local estocava muitos armamentos e, além disso, havia equipes trabalhando em escolta e, portanto, outras armas estavam fora da empresa.

O homem contou aos policiais que um carro com outros criminosos armados estava estacionado fora da casa da família, dando apoio. Da residência, foram roubados quatro celulares e dois notebooks. Os bandidos também obrigaram a mulher a fazer uma transferência via pix de R$ 230 para uma conta deles.

A mulher não soube informar aos militares a conta para a qual o valor foi transferido, já que um dos celulares levados era o dela.

A Gazeta demandou a Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas registrem o boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela Delegacia Online . A reportagem dea demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.

A reportagem também tenta contato com a empresa da qual as armas foram roubadas, mas ainda não conseguiu.

CASO SEMELHANTE NA ILHA DO BOI

Casa de médico legista foi invadida e assaltada na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Oliveira Alves

Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o médico legista Leonardo Lessa contou que chegou em casa e foi surpreendido pelos criminosos. Segundo a vítima, dois criminosos imobilizaram e amarraram as crianças, perguntando constantemente à esposa dele sobre objetos de valor. Um deles estaria armado com uma metralhadora de fabricação caseira, conforme relato da vítima.

Conforme o registro feito pela Polícia Militar , os criminosos fizeram ameaças, dizendo integrarem a facção criminosa Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória.