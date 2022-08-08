Criminosos fazem segurança e família reféns para roubar armas na Serra

Um gerente de uma empresa particular de segurança foi feito refém junto com a família na casa deles, no bairro São Francisco, região de Jacaraípe, na Serra. O caso aconteceu na noite deste domingo (7). Após ser rendido na residência, o homem foi levado pelos criminosos até a sede da empresa. No local, os bandidos roubaram quatro espingardas, duas pistolas e seis revólveres, além de várias munições. Bens pessoais das vítimas, como celulares, notebooks e dinheiro também foram levados.
Conforme consta no registro da ocorrência da Polícia Militar, três criminosos armados entraram na casa do homem e fizeram ele, a esposa e o filho de reféns. Os bandidos, então, levaram o segurança no carro da própria empresa para a sede, de onde foram roubadas as armas.
Segundo o registro, foram roubadas quatro espingardas calibre 12, duas pistolas Taurus calibre 380 e seis revólveres calibre 38, além de munições de vários calibres. A vítima contou aos policiais que não conseguiu verificar a numeração das armas porque o local estocava muitos armamentos e, além disso, havia equipes trabalhando em escolta e, portanto, outras armas estavam fora da empresa.
O homem contou aos policiais que um carro com outros criminosos armados estava estacionado fora da casa da família, dando apoio. Da residência, foram roubados quatro celulares e dois notebooks. Os bandidos também obrigaram a mulher a fazer uma transferência via pix de R$ 230 para uma conta deles.
A mulher não soube informar aos militares a conta para a qual o valor foi transferido, já que um dos celulares levados era o dela.
Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas registrem o boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela Delegacia Online. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.
A reportagem também tenta contato com a empresa da qual as armas foram roubadas, mas ainda não conseguiu.
CASO SEMELHANTE NA ILHA DO BOI
Um caso semelhante aconteceu na Ilha do Boi, em Vitória, na última quinta-feira (4), quando criminosos armados fizeram um médico legista e a família dele como reféns dentro da casa deles. Segundo informações da ocorrência da Polícia Militar, os suspeitos afirmaram serem integrantes de uma facção criminosa e roubaram joias que estavam dentro de um cofre, uma pistola com 16 munições, um notebook e um carro modelo Ford Ka.
Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o médico legista Leonardo Lessa contou que chegou em casa e foi surpreendido pelos criminosos. Segundo a vítima, dois criminosos imobilizaram e amarraram as crianças, perguntando constantemente à esposa dele sobre objetos de valor. Um deles estaria armado com uma metralhadora de fabricação caseira, conforme relato da vítima.
Conforme o registro feito pela Polícia Militar, os criminosos fizeram ameaças, dizendo integrarem a facção criminosa Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória.
Segundo a vítima, os criminosos fugiram cerca de duas horas após a invasão à residência. Lessa contou que um carro estava do lado de fora da casa, dando apoio aos assaltantes.