Motorista embriagado é preso após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na BR 262

Condutor, que é PCD, usava cabo de vassoura improvidado para acionar embreagem; teste do bafômetro apontou quase cinco vezes o limite legal

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:51

Um motorista foi preso na manhã desta quarta-feira (18) por embriaguez ao volante durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 65 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo.

Segundo a PRF, a equipe realizava patrulhamento quando avistou um Chevrolet Vectra SD Expression trafegando em zigue-zague e em baixa velocidade, colocando em risco outros motoristas. O veículo foi abordado.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio e odor de álcool. O motorista, que não portava documentos pessoais, se identificou e admitiu ter ingerido bebida alcoólica pouco antes da abordagem.

Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 1,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito e representa quase cinco vezes o limite permitido por lei.

Adaptação improvisada

Ainda conforme a PRF, foi verificado que o condutor é pessoa com deficiência (PCD), possui uma perna mecânica e dirigia um veículo com câmbio manual. Ele utilizava um cabo de vassoura para acionar a embreagem — adaptação improvisada que, segundo a corporação, compromete significativamente a segurança e aumenta os riscos, principalmente quando associada ao consumo de álcool.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Detran devido ao licenciamento em atraso.

A PRF reforçou que dirigir sob efeito de álcool é uma das principais causas de acidentes graves e mortes nas rodovias federais.

