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Noroeste do ES

Criminosos roubam Fiat Toro em Colatina, fogem por 2 cidades e batem em Itaguaçu

Três homens roubaram a caminhonete na tarde desta terça (16), furaram um cerco policial, porém foram perseguidos pela polícia e bateram em um barranco
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 ago 2022 às 18:47

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 18:47

Perseguição a carro roubado termina em acidente no ES
O Fiat Toro bateu em um barranco em uma localidade rural de Itaguaçu. O carro havia sido roubado em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma perseguição policial a uma caminhonete roubada terminou com os assaltantes envolvidos em uma fuga que iniciou em uma, passou por outra e terminou em uma terceira cidade do Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). A ocorrência começou após três suspeitos roubarem um veículo em Colatina. Informada, a Polícia Militar fez um cerco e perseguiu os criminosos. Os suspeitos só pararam após o Fiat Toro colidir em um barranco na localidade de Itaçu, interior de Itaguaçu.
Segundo a PM, os policiais fizeram um cerco inicial no município de São Roque do Canaã, mas os suspeitos conseguiram furaram o cerco. Um novo bloqueio foi montado em Itaguaçu, e quando o veículo roubado passou pelo local em alta velocidade, as viaturas perseguiram o carro.
Após o acidente, um dos suspeitos foi preso com uma submetralhadora de fabricação caseira, já os outros dois conseguiram fugir. A Polícia Civil informou que o homem preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Itaguaçu.
A PC foi procurada para saber qual a autuação do suspeito e para onde ele será encaminhado.

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