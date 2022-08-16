Criminosos roubam Fiat Toro em Colatina, fogem por 2 cidades e batem em Itaguaçu

Uma perseguição policial a uma caminhonete roubada terminou com os assaltantes envolvidos em uma fuga que iniciou em uma, passou por outra e terminou em uma terceira cidade do Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). A ocorrência começou após três suspeitos roubarem um veículo em Colatina. Informada, a Polícia Militar fez um cerco e perseguiu os criminosos. Os suspeitos só pararam após o Fiat Toro colidir em um barranco na localidade de Itaçu, interior de Itaguaçu.
Segundo a PM, os policiais fizeram um cerco inicial no município de São Roque do Canaã, mas os suspeitos conseguiram furaram o cerco. Um novo bloqueio foi montado em Itaguaçu, e quando o veículo roubado passou pelo local em alta velocidade, as viaturas perseguiram o carro.
Após o acidente, um dos suspeitos foi preso com uma submetralhadora de fabricação caseira, já os outros dois conseguiram fugir. A Polícia Civil informou que o homem preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Itaguaçu.
A PC foi procurada para saber qual a autuação do suspeito e para onde ele será encaminhado.