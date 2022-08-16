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Vila Nova de Colares

Adolescente de 17 anos é morto a tiros no meio da rua na Serra

Crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (15). Uma testemunha relatou que suspeito do crime chegou em uma bicicleta e atirou contra Kaio Ricardo Rangel da Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2022 às 11:08

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 11:08

Kaio Ricardo Rangel da Silva foi morto a tiros em Vila Nova de Colares, na Serra
Kaio Ricardo Rangel da Silva foi morto a tiros em Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Reprodução
Um adolescente de 17 anos, identificado como Kaio Ricardo Rangel da Silva, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (15) no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.
No momento do crime, a rua estava movimentada. Segundo uma testemunha, que não quer ser identificada, o suspeito do crime chegou em uma bicicleta e prontamente atirou contra Kaio, sem falar nada. Ainda de acordo com ela, o atirador aparentava ser menor de idade.
Após ser alvejado, Kaio ainda conseguiu correr até uma rua do bairro, mas acabou caindo. Ele foi socorrido e levado para um hospital por moradores que o conheciam, mas morreu antes mesmo de receber socorro. Ele foi atingido no peito, nos dois ombros e nas costas.
O adolescente costumava frequentar a casa de um morador de Vila Nova de Colares. Horas antes, ele havia ido até o local para chamar o filho dele pra sair, mas o jovem não estava em casa.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Não há informações sobre a prisão de nenhum suspeito até o momento.
*Com informações do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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