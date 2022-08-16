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Mais de 30 disparos

Jovem de 22 anos é morto a tiros na rua de casa em Cariacica

Cápsulas de fuzil foram encontradas no local do assassinato. Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (15) na Rua Guarapari, no bairro Itanguá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2022 às 08:47

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 08:47

Jovem foi assassinado no bairro Itanguá, em Cariacica
Jovem foi assassinado no bairro Itanguá, em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício
Um jovem de 22 anos, identificado como Wigleson Modric, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (15) no bairro Itanguá, em Cariacica.
O crime aconteceu na Rua Guarapari, onde Wigleson morava. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os criminosos chegaram ao bairro de carro. Quando viram o jovem, eles saíram e começaram atirar contra ele. Ao ver os atiradores, a vítima ainda tentou correr para dentro de casa, mas acabou sendo atingida e morreu no local.
Mais de 30 tiros foram ouvidos pelos moradores da rua. Até mesmo projéteis de fuzis estavam perto do corpo. Os disparos atingiram a cabeça, o pescoço e o peito do jovem.
Polícia Civil investiga a motivação do crime. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e conversaram com amigos da vítima. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
O corpo do jovem foi recolhido e levado pro Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado aos familiares.
*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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