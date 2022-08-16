Jovem de 22 anos é morto a tiros na rua de casa em Cariacica

Um jovem de 22 anos, identificado como Wigleson Modric, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (15) no bairro Itanguá, em Cariacica.
O crime aconteceu na Rua Guarapari, onde Wigleson morava. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os criminosos chegaram ao bairro de carro. Quando viram o jovem, eles saíram e começaram atirar contra ele. Ao ver os atiradores, a vítima ainda tentou correr para dentro de casa, mas acabou sendo atingida e morreu no local.
Mais de 30 tiros foram ouvidos pelos moradores da rua. Até mesmo projéteis de fuzis estavam perto do corpo. Os disparos atingiram a cabeça, o pescoço e o peito do jovem.
A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e conversaram com amigos da vítima. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
O corpo do jovem foi recolhido e levado pro Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado aos familiares.
*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta