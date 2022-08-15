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Na BR 101

Pastor e esposa de São Gabriel da Palha morrem em acidente na Bahia

William Borges, de 28 anos, e Adriana Borges, de 27 anos, atuavam em uma igreja adventista da cidade. O carro em que estavam bateu de frente em um caminhão; casal deixa uma filha
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 ago 2022 às 19:44

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 19:44

Pastor e esposa de São Gabriel da Palha morrem em acidente na Bahia
William Borges, de 28 anos, e Adriana Borges, de 27 anos eram de São Gabriel da Palha e morreram em um acidente na Bahia Crédito: Redes sociais
Um pastor de uma igreja de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, e a esposa dele morreram em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta segunda-feira (15), na BR-101, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. William Borges, de 28 anos, e Adriana Borges, de 27 anos, atuavam em uma igreja adventista, na localidade de Cachoeira da Onça. O casal morreu com o impacto da batida.
Câmeras de segurança registraram o momento em que carro deles bateu em um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Eunápolis, informou para o g1 que o acidente aconteceu no km 922 da rodovia. O motorista do caminhão não ficou ferido.
A Associação Espírito Santense da Igreja Adventista do Sétimo dia publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do casal. O casal deixa uma filha, segundo informações do g1 Bahia.
Os corpos foram liberados nesta tarde do Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas e encaminhados para Recife, onde acontecerá o sepultamento.

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