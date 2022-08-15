Acidente

Criança de bicicleta é atropelada por moto em Guarapari

Atropelamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Santa Mônica; menina de 11 anos foi socorrida, mas não corre risco de morte
Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 18:14

Uma menina de apenas 11 anos foi atropelada por uma moto enquanto andava de bicicleta no bairro Santa Mônica, em Guarapari. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a criança precisou ser socorrida, mas estava consciente e não corria risco de morte. O motociclista não foi localizado.
A Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra a menina em cima da faixa de pedestres quando, no momento em que tenta atravessar, é atingida pela moto, que não respeita a sinalização e a parada dos outros veículos (veja o vídeo acima).
Em nota, a Polícia Civil informou que o atropelamento será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido", afirmou a corporação, que não passou outros detalhes sobre o caso.
"A população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181), pelo qual não é preciso se identificar. Por meio do site oficial, ainda é possível anexar fotos e vídeos. Todas as informações recebidas são investigadas", reforçou a PC.

Veja Também

Motorista atropela fiéis na saída de igreja e foge em Vila Velha

Jovem com bebê no colo é esfaqueada pelo ex em Boa Esperança

Adolescente morre com sinais de agressão e companheiro é detido no ES

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

