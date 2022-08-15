Criança de bicicleta é atropelada por moto em Guarapari

Uma menina de apenas 11 anos foi atropelada por uma moto enquanto andava de bicicleta no bairro Santa Mônica, em Guarapari. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a criança precisou ser socorrida, mas estava consciente e não corria risco de morte. O motociclista não foi localizado.
A Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra a menina em cima da faixa de pedestres quando, no momento em que tenta atravessar, é atingida pela moto, que não respeita a sinalização e a parada dos outros veículos (veja o vídeo acima).
Em nota, a Polícia Civil informou que o atropelamento será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido", afirmou a corporação, que não passou outros detalhes sobre o caso.
"A população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181), pelo qual não é preciso se identificar. Por meio do site oficial, ainda é possível anexar fotos e vídeos. Todas as informações recebidas são investigadas", reforçou a PC.