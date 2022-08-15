Adolescente morre com sinais de agressão e companheiro é detido no ES

Samara Cristina dos Santos Domingos, de 16 anos morreu na última sexta-feira (12) Crédito: Acervo pessoal

Um homem de 27 anos foi detido nesta segunda-feira (15), suspeito de agredir a companheira adolescente. Samara Cristina dos Santos Domingos, de 16 anos, foi levada para um hospital em Itaguaçu , no Noroeste do Espírito Santo, com queixa de falta de ar e dores abdominais. Posteriormente ela foi transferida e estava internada em Vitória.

No entanto, segundo a Polícia Militar , havia suspeita de que ela estava sendo agredida pelo companheiro, com quem morava e tinha um filho de 7 meses. A adolescente não resistiu e morreu na última sexta-feira (12).

O caso foi descoberto após a Polícia Militar ser acionada na última sexta-feira (12) na unidade hospitalar em Itaguaçu, onde a adolescente deu entrada com suspeita de doença respiratória. Após ser atendida em Itaguaçu, a paciente foi transferida para o Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para verificar uma possível contaminação por Covid-19.

“A médica disse que os pulmões dela estavam todos comprometidos. Já tinham feito exame, mas não haviam descoberto o que tinha causado. Ela reclamava de dor na costela, no peito e muita falta de ar”, contou o avô da adolescente, Cândido Pinto Filho, para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste.

No entanto, havia a suspeita também de que a jovem era agredida pelo companheiro de 27 anos. Segundo a mãe da adolescente, que morava no interior do município e não convivia com a filha, ela estava com marcas de agressão pelo corpo. O laudo do hospital de encaminhamento do corpo também afirma que as dores no abdome poderiam ser "trauma abdominal contuso por agressão física".

“Por outras pessoas, nós ficamos sabendo que eles tinham um relacionamento conturbado. Eu nunca vi uma briga deles. Mas os vizinhos sempre falavam que ele usava drogas e chegava bêbado, eles começavam a brigar e ele espancava ela”, relata o avô. Vizinhos contaram para a família que em uma das brigas mais recentes a adolescente teria sido agredida com um martelo.

A família ainda não sabe o que causou a morte da adolescente.

DETENÇÃO

Nesta segunda-feira (15), o companheito da adolescente foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia de Itaguaçu, que investiga o caso. Segundo informações da Polícia Militar , o indivíduo já foi detido anteriormente por crime enquadrado na Lei Maria da Penha.

Polícia Civil informou que, na delegacia, o homem foi ouvido e liberado. Por nota, a corporação afirmou:

"Até o momento não há indícios de que a morte da vítima foi decorrente de uma ação violenta. As investigações persistem para verificar se houve a ocorrência de crime. Nesta fase, serão requisitados documentos e laudos, bem como ouvidas diversas outras pessoas.