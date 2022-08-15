Três detentos fogem de penitenciária semiaberta em Vila Velha

Três detentos fugiram da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), no complexo de Xuri, na noite desse domingo (14). Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), as apurações iniciais indicam que uma das grades da cela onde os custodiados estavam foi serrada, permitindo acesso à área externa da unidade. A Sejus informou que os fugitivos são do sexo masculino, mas não divulgou os nomes.
Em nota enviada nesta segunda-feira (15) à reportagem, a Sejus afirmou que os servidores da unidade avistaram os presos fugindo e, imediatamente, atuaram para impedir a ação, mas não obtiveram êxito.
"As buscas foram realizadas ao longo de toda a noite, com apoio de policiais penais da unidade prisional e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus. O fato foi comunicado ao Poder Judiciário e às forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura dos detentos. A Corregedoria irá apurar o caso.", afirma a nota.