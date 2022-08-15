Três detentos fogem de penitenciária semiaberta em Vila Velha

"As buscas foram realizadas ao longo de toda a noite, com apoio de policiais penais da unidade prisional e da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus. O fato foi comunicado ao Poder Judiciário e às forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura dos detentos. A Corregedoria irá apurar o caso.", afirma a nota.