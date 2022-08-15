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Norte do ES

Foragido vai parar em hospital após acidente e acaba preso em Linhares

Fábio Salomão da Silva, de 32 anos, está internado em um hospital do município, escoltado pela Secretaria de Estado da Justiça. Quando tiver alta, ele será levado para um presídio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 ago 2022 às 11:49

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 11:49

Um homem de 32 anos sofreu um acidente de trânsito envolvendo a moto que ele pilotava no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da noite de domingo (14), e precisou ser hospitalizado. Ao buscar informações sobre Fábio Salomão da Silva no hospital, a Polícia Militar constatou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O indivíduo está internado, sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem mandado de prisão em aberto emitido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus pelos crimes de roubo, desacato e corrupção de menores. Assim que Fábio receber alta médica, ele deve ser encaminhado ao sistema prisional.
Hospital Geral de Linhares (HGL)
Vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Felipe Tozatto
A Sejus explicou que o suspeito esteve preso na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) por mais de oito anos, entre 2013 e 2021, pelo crime de roubo. Em dezembro, ele recebeu o alvará de soltura emitido pela Justiça.
Não há mais informações sobre o estado de saúde do suspeito. A PM não conseguiu informações sobre o endereço do acidente e nem em quais circunstâncias ele aconteceu. Fábio conduzia uma moto amarela e sem placas, que ainda não foi encontrada pela polícia.

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