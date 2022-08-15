Foragido vai parar em hospital após acidente e acaba preso em Linhares

Um homem de 32 anos sofreu um acidente de trânsito envolvendo a moto que ele pilotava no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da noite de domingo (14), e precisou ser hospitalizado. Ao buscar informações sobre Fábio Salomão da Silva no hospital, a Polícia Militar constatou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O indivíduo está internado, sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem mandado de prisão em aberto emitido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus pelos crimes de roubo, desacato e corrupção de menores. Assim que Fábio receber alta médica, ele deve ser encaminhado ao sistema prisional.
A Sejus explicou que o suspeito esteve preso na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) por mais de oito anos, entre 2013 e 2021, pelo crime de roubo. Em dezembro, ele recebeu o alvará de soltura emitido pela Justiça.
Não há mais informações sobre o estado de saúde do suspeito. A PM não conseguiu informações sobre o endereço do acidente e nem em quais circunstâncias ele aconteceu. Fábio conduzia uma moto amarela e sem placas, que ainda não foi encontrada pela polícia.