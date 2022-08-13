Homem mata o próprio irmão a facadas em Linhares

Segundo apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, uma prima dos irmãos contou que esteve com o Flávio um pouco antes do crime, ocorrido por volta das 2h30. Ele havia bebido em um bar e saiu alterado. Segundo relato de parentes, brigas entre os irmãos eram constantes e o motivo seria a disputa pela herança da casa onde moravam juntos.