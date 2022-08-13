Homem mata o próprio irmão a facadas em Linhares

Um homem de 26 anos foi preso por matar o próprio irmão a facadas na madrugada deste sábado (13) em Linhares, Norte do Espírito Santo. O agressor Flávio Batista morava com a vítima — Alessandro Batista, de 28 anos — e o crime ocorreu dentro da residência deles, no bairro Santa Cruz.
Segundo apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, uma prima dos irmãos contou que esteve com o Flávio um pouco antes do crime, ocorrido por volta das 2h30. Ele havia bebido em um bar e saiu alterado. Segundo relato de parentes, brigas entre os irmãos eram constantes e o motivo seria a disputa pela herança da casa onde moravam juntos.
Após uma discussão dentro do imóvel, Flávio matou Alessandro e fugiu do local. Porém, logo depois foi encontrado pela Polícia Militar. Ele estava ferido com cortes no corpo por conta da briga e foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. Após receber atendimento médico, foi encaminhado para a delegacia.
O corpo de Alessandro foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Segundo a Polícia Civil, Flávio foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.