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Norte do ES

Homem mata o próprio irmão a facadas em Linhares

Segundo familiares, os irmãos brigavam frequentemente em disputa por um imóvel deixado como herança
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 ago 2022 às 12:27

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 12:27

Crime aconteceu na casa em que irmãos viviam
Crime aconteceu na casa em que irmãos viviam Crédito: Raphael Verly
Um homem de 26 anos foi preso por matar o próprio irmão a facadas na madrugada deste sábado (13) em  Linhares, Norte do Espírito Santo. O agressor Flávio Batista morava com a vítima — Alessandro Batista, de 28 anos  — e o crime ocorreu dentro da residência deles, no bairro Santa Cruz.
Segundo apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, uma prima dos irmãos contou que esteve com o Flávio um pouco antes do crime, ocorrido por volta das 2h30. Ele havia bebido em um bar e saiu alterado. Segundo relato de parentes, brigas entre os irmãos eram constantes e o motivo seria a disputa pela  herança da casa onde moravam juntos.
Após uma discussão dentro do imóvel, Flávio matou Alessandro e fugiu do local. Porém, logo depois foi encontrado pela Polícia Militar. Ele estava ferido com cortes no corpo por conta da briga e foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares. Após receber atendimento médico, foi encaminhado para a delegacia.
À esquerda, Alessandro Batista, que foi assassinado pelo irmão. À direita, Flávio Batista Crédito: Arquivo da família
O corpo de Alessandro foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Segundo a Polícia Civil, Flávio foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

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