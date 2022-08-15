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Motorista atropela fiéis na saída de igreja e foge em Vila Velha

Vídeo mostra quatro pessoas caminhando na lateral da pista quando são atingidas pelo carro – algumas são arremessadas. Fato ocorreu na noite de domingo (14), em Barramares

Publicado em 

15 ago 2022 às 12:47

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 12:47

Um vídeo mostra o momento em que um grupo de quatro fiéis é atropelado por um carro na noite deste domingo (14), no bairro Barramares, em Vila Velha. O acidente aconteceu na estrada Ayrton Senna da Silva, uma das mais movimentadas da região.
Nas imagens, as vítimas – dois homens e duas mulheres – aparecem caminhando na lateral esquerda da pista quando são atingidas pelo carro. Algumas são arremessadas.
Moradores contaram que eles haviam acabado de sair da igreja. De acordo com a Polícia Militar, o motorista fugiu sem prestar socorro.
As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e não há informação sobre os nomes e o estado de saúde delas.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Até o momento nenhum suspeito foi preso e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto.
*Com informações do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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