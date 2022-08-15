Motorista atropela fiéis na saída de igreja e foge em Vila Velha

Um vídeo mostra o momento em que um grupo de quatro fiéis é atropelado por um carro na noite deste domingo (14), no bairro Barramares, em Vila Velha . O acidente aconteceu na estrada Ayrton Senna da Silva, uma das mais movimentadas da região.

Nas imagens, as vítimas – dois homens e duas mulheres – aparecem caminhando na lateral esquerda da pista quando são atingidas pelo carro. Algumas são arremessadas.

Moradores contaram que eles haviam acabado de sair da igreja. De acordo com a Polícia Militar, o motorista fugiu sem prestar socorro.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e não há informação sobre os nomes e o estado de saúde delas.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Até o momento nenhum suspeito foi preso e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto.