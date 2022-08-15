Jovem com bebê no colo é esfaqueada pelo ex em Boa Esperança

Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro enquanto estava com um bebê de 8 meses no colo, dentro de um salão de beleza, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A agressão ocorreu na tarde de sábado (13). A mulher informou para os policiais militares que o ex não aceitava o término do relacionamento. Após o crime, o suspeito fugiu do local de moto e não foi localizado.
Segundo a Polícia Militar, o homem chegou alterado ao local, com uma faca na mão, e começou a golpear a vítima na altura do pescoço e do rosto. A mulher conseguiu se defender com um dos braços, mas acabou ferida com golpes desferidos. Pessoas que estavam no local socorreram a mulher para o hospital. A criança não se feriu.
Após atendimento médico, os policiais acompanharam a vítima até a residência dela para que retirasse os pertences em segurança e buscasse abrigo em outro local. De acordo com a Polícia Militar, buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como Lesão Corporal na forma da Lei Maria da Penha. As investigações e diligências da Delegacia de Polícia de Boa Esperança estão em andamento.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.