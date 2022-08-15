Polícia já sabe quem atropelou pessoas em calçada de Linhares

"A Polícia Militar , no momento do registro da ocorrência, já identificou o proprietário do veículo. Pessoas que estavam no local afirmaram que era ele dirigindo. Vamos fazer todo o procedimento investigativo para chamar as vítimas e, depois, intimar o autor desses crimes", afirmou.

As quatro pessoas foram atropeladas enquanto estavam em frente a um bar no distrito de Bebedouro. Todas estavam na calçada. O condutor fugiu do local sem prestar socorro a elas, que precisaram ser levadas de ambulância para um hospital pelo Samu , mas já receberam alta.

À esquerda, o carro envolvido no atropelamento do sábado (13), em Linhares; à direita, as vítimas sendo socorridas pelo Samu Crédito: Foto leitor

O operador de máquinas João Vitor Dias é uma das vítimas e chegou a desmaiar. "Era um momento de lazer e estávamos na frente de um bar, na calçada. Eu estava de costas e falaram que eu fui atropelado, arremessado. Na hora, eu levei um susto porque não sabia o que estava acontecendo", disse.

Ainda conforme apuração da TV Gazeta Norte, testemunhas contaram que o motorista trafegava em alta velocidade quando acertou um carro que estava parado na Avenida Benevenuto Zorzanelli. Na hora em que fugiu do local, ele atingiu outros veículos e atropelou as pessoas na calçada.

Segundo João Vitor, quem presenciou o acidente afirmou que o condutor estava bêbado. "É aquela coisa: bebida e direção não combinam. Tem alguns vídeos que mostram que ele tinha bebido bastante em um determinado lugar do bairro, pegou a direção do veículo e saiu pela cidade", contou.

A expectativa é que as vítimas e o autor sejam ouvidos nesta semana. "Existem crimes de dano e de lesão corporal, e pode ser que tenhamos crime de embriaguez. Se o motorista se apresentar voluntariamente, a PC não vai pedir a prisão preventiva por enquanto", disse o delegado Fabrício Lucindo.

O carro envolvido no atropelamento — um Fiat Palio azul escuro — está apreendido em um pátio do Departamento Estadual de Trânsito ( Detran|ES ) em Linhares. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181)