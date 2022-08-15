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Acidente

Polícia já sabe quem atropelou pessoas em calçada de Linhares

Condutor fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Quatro pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 13:46

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 13:46

O motorista que fugiu depois de atropelar quatro pessoas no último sábado (13), em Linhares, Região Norte do Espírito Santo, foi identificado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (15) pelo delegado Fabrício Lucindo ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte. O nome do suspeito, no entanto, não foi divulgado.
"A Polícia Militar, no momento do registro da ocorrência, já identificou o proprietário do veículo. Pessoas que estavam no local afirmaram que era ele dirigindo. Vamos fazer todo o procedimento investigativo para chamar as vítimas e, depois, intimar o autor desses crimes", afirmou.
As quatro pessoas foram atropeladas enquanto estavam em frente a um bar no distrito de Bebedouro. Todas estavam na calçada. O condutor fugiu do local sem prestar socorro a elas, que precisaram ser levadas de ambulância para um hospital pelo Samu, mas já receberam alta.
Motorista atropela quatro pessoas em cima de calçada em Linhares
À esquerda, o carro envolvido no atropelamento do sábado (13), em Linhares; à direita, as vítimas sendo socorridas pelo Samu Crédito: Foto leitor
O operador de máquinas João Vitor Dias é uma das vítimas e chegou a desmaiar. "Era um momento de lazer e estávamos na frente de um bar, na calçada. Eu estava de costas e falaram que eu fui atropelado, arremessado. Na hora, eu levei um susto porque não sabia o que estava acontecendo", disse.
Ainda conforme apuração da TV Gazeta Norte, testemunhas contaram que o motorista trafegava em alta velocidade quando acertou um carro que estava parado na Avenida Benevenuto Zorzanelli. Na hora em que fugiu do local, ele atingiu outros veículos e atropelou as pessoas na calçada.
Segundo João Vitor, quem presenciou o acidente afirmou que o condutor estava bêbado. "É aquela coisa: bebida e direção não combinam. Tem alguns vídeos que mostram que ele tinha bebido bastante em um determinado lugar do bairro, pegou a direção do veículo e saiu pela cidade", contou.
A expectativa é que as vítimas e o autor sejam ouvidos nesta semana. "Existem crimes de dano e de lesão corporal, e pode ser que tenhamos crime de embriaguez. Se o motorista se apresentar voluntariamente, a PC não vai pedir a prisão preventiva por enquanto", disse o delegado Fabrício Lucindo.
O carro envolvido no atropelamento — um Fiat Palio azul escuro — está apreendido em um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) em Linhares. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181).
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