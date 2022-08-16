Sábado pode ser de muito frio na Grande Vitória e no Sul do ES; entenda

Desde o início da semana, institutos meteorológicos e a Marinha do Brasil vêm alertando sobre a chegada de uma frente fria ao Espírito Santo. Agora, o Climatempo destaca que o fenômeno climático vai atingir o Sudeste do país na quinta-feira (18), trazer chuva na sexta-feira (19) e derrubar as temperaturas no sábado (20) no Estado.
O portal destaca que o território capixaba terá um dia de muito sol e sem chuva nesta terça-feira (16). Há possibilidade de chuva fraca apenas para o Litoral Norte do Estado.
A frente fria vai mudar o tempo de vez na Região Sudeste do país na quinta-feira (18). Considerado potente pelo Climatempo, o fenômeno associado ao ciclone extratropical vai provocar pancadas de chuva e raios a partir da tarde de sexta-feira (19) no Espírito Santo.
No sábado (20), a frente fria continua afetando o tempo no Estado e a previsão para os capixabas é de muito frio na Grande Vitória e no Sul capixaba.