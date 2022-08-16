Prepare o agasalho

Sábado pode ser de muito frio na Grande Vitória e no Sul do ES; entenda

Tempo muda no Sudeste do país na quinta (18) e fenômeno atingirá o Espírito Santo na sexta-feira (19). No sábado (20), deve fazer muito frio na Grande Vitória e no Centro-Sul
Vinicius Zagoto

16 ago 2022 às 07:01

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 07:01

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Desde o início da semana, institutos meteorológicos e a Marinha do Brasil vêm alertando sobre a chegada de uma frente fria ao Espírito Santo. Agora, o Climatempo destaca que o fenômeno climático vai atingir o Sudeste do país na quinta-feira (18), trazer chuva na sexta-feira (19) e derrubar as temperaturas no sábado (20) no Estado.
O portal destaca que o território capixaba terá um dia de muito sol e sem chuva nesta terça-feira (16). Há possibilidade de chuva fraca apenas para o Litoral Norte do Estado.
A frente fria vai mudar o tempo de vez na Região Sudeste do país na quinta-feira (18). Considerado potente pelo Climatempo, o fenômeno associado ao ciclone extratropical vai provocar pancadas de chuva e raios a partir da tarde de sexta-feira (19) no Espírito Santo.
No sábado (20), a frente fria continua afetando o tempo no Estado e a previsão para os capixabas é de muito frio na Grande Vitória e no Sul capixaba.

Veja Também

Inmet emite alerta amarelo de vendaval para cidades do ES; veja lista

Instabilidade e frente fria: veja como fica o tempo no ES nesta semana

Marinha emite alerta para ventos de até 61 km/h no litoral do ES

