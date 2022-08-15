Inmet emite alerta amarelo de vendaval para cidades do ES; veja lista

O Espírito Santo recebeu, nesta segunda-feira (15), um alerta amarelo – de perigo potencial – para vendaval. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que está vigente e é válido até meio-dia desta terça-feira (16), compreende 28 cidades do Estado e prevê ventos de 40 km/h a 60 km/h.
VEJA AS CIDADES COM ALERTA AMARELO:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
ORIENTAÇÕES DO INMET
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).