Perigo potencial

Inmet emite alerta amarelo de vendaval para cidades do ES; veja lista

Aviso do Inmet, emitido na manhã desta segunda-feira (15), está vigente e é válido até o meio-dia desta terça-feira (16) para 28 municípios – onde ventos podem chegar a 60 km/h
Vinicius Zagoto

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 12:18

Frente fria chega e fecha o tempo no Espírito Santo com chuvas e ventos fortes
Alerta do Inmet  compreende 28 cidades onde os ventos variam entre 40km/h e 60km/h Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo recebeu, nesta segunda-feira (15), um alerta amarelo – de perigo potencial – para vendaval. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que está vigente e é válido até meio-dia desta terça-feira (16), compreende 28 cidades do Estado e prevê ventos de 40 km/h a 60 km/h. 

VEJA AS CIDADES COM ALERTA AMARELO:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Dores do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Guarapari
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Itapemirim
  16. Jerônimo Monteiro
  17. Marataízes
  18. Marechal Floriano
  19. Mimoso do Sul
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Piúma
  23. Presidente Kennedy
  24. Rio Novo do Sul
  25. São José do Calçado
  26. Vargem Alta
  27. Viana
  28. Vila Velha

ORIENTAÇÕES DO INMET 

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

