Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na cadeia

Homem armado é preso após aterrorizar moradores de Rio Bananal

Suspeito de 62 anos andava armado pelas ruas da comunidade de Nossa Senhora Aparecida ameaçando várias pessoas. Após denúncias, a polícia conseguiu identificá-lo e o prendeu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 ago 2022 às 19:03

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 19:03

Homem armado é preso após aterrorizar moradores de Rio Bananal
O homem preso andava armado ameaçando e intimidando a população de Rio Bananal. Com ele foram apreendidas uma espingarda, um revólver e munições Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem armado que aterrorizava a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 62 anos, andava armado pelas ruas da comunidade ameaçando e intimidando os moradores. Após as denúncias da população, a polícia conseguiu identificar o homem e um mandado de busca e apreensão foi expedido contra ele. O nome do suspeito não foi divulgado.
As investigações foram iniciadas após a Delegacia de Polícia de Rio Bananal receber informações sobre o homem. Segundo a Polícia Civil, ele estava embriagado enquanto fazia as ameaças. A operação para prendê-lo contou também com policiais civis de Linhares.
Os policiais seguiram até o local indicado pela investigação como a casa em que o homem morava do suspeito, e o localizaram. Durante as buscas no local, duas armas de fogo - um revólver e uma espingarda - e mais de 27 munições foram encontradas.
O suspeito e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia Regional de Linhares. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de armas e, após prestar depoimento na delegacia, foi encaminhado até o Presídio Regional de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Veja Também

Homem joga gasolina e ateia fogo no carro com a família dentro em Cachoeiro

Motorista de aplicativo reage a assalto e mata suspeito na Serra

Ex-aluno invade escola em Vitória com flechas, faca e bombas caseiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil Rio Bananal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo
Imagem de destaque
Chefe da Polícia Civil no ES pede demissão e alega motivos de saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados