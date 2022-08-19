Homem armado é preso após aterrorizar moradores de Rio Bananal

O homem preso andava armado ameaçando e intimidando a população de Rio Bananal. Com ele foram apreendidas uma espingarda, um revólver e munições Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um homem armado que aterrorizava a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Civil , o suspeito, de 62 anos, andava armado pelas ruas da comunidade ameaçando e intimidando os moradores. Após as denúncias da população, a polícia conseguiu identificar o homem e um mandado de busca e apreensão foi expedido contra ele. O nome do suspeito não foi divulgado.

As investigações foram iniciadas após a Delegacia de Polícia de Rio Bananal receber informações sobre o homem. Segundo a Polícia Civil, ele estava embriagado enquanto fazia as ameaças. A operação para prendê-lo contou também com policiais civis de Linhares.

Os policiais seguiram até o local indicado pela investigação como a casa em que o homem morava do suspeito, e o localizaram. Durante as buscas no local, duas armas de fogo - um revólver e uma espingarda - e mais de 27 munições foram encontradas.