Motorista de aplicativo reage a assalto e mata suspeito na Serra

Um motorista de aplicativo viveu momentos de pânico no início da manhã desta sexta-feira (19), em Nova Carapina II, na Serra. Um suspeito se passou por passageiro para anunciar o assalto, mas acabou desarmado e morto.
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu às 5h. O motorista relatou aos agentes que pegou uma corrida no bairro e, durante a prestação do serviço, o falso passageiro anunciou o roubo.
"A vítima teria acabado entrando em luta corporal com o suspeito, que o feriu no peito com uma facada. Em seguida, a vítima teria conseguido desarmar o indivíduo e desferiu golpes contra ele", completou a PM, em nota.
O suspeito morreu no local. Já o motorista foi socorrido e encaminihado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
A Polícia Civil informou que "o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares". A identidade dele não foi revelada.