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Violência

Arrastão perto da Ceasa tem troca de tiros e dois baleados em Cariacica

Caso ocorreu na manhã desta sexta (19). Dois suspeitos foram atingidos por disparos após atirarem contra a Polícia Militar, que tentou evitar que eles furtassem um veículo e revidou
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 ago 2022 às 12:49

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 12:49

A pandemia do coronavírus reduziu a circulação de pessoas na CEASA, no entanto, este ensaio fotográfico mostra que o fluxo ainda é frenético, afinal de contas, a alimentação nunca foi tão essencial.
Parte interna da Ceasa, onde ocorreu o arrastão, em Cariacica, Grande Vitória  Crédito: Vitor Jubini
Dois criminosos foram baleados após um arrastão ocorrido nas imediações das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (19) e os indivíduos foram atingidos após dispararem contra agentes da Polícia Militar, que tentavam evitar que eles furtassem uma Volkswagen Kombi e revidaram.
Segundo apuração da TV Gazeta, cinco criminosos chegaram ao local por volta das 3h da madrugada em um carro e pediram os bens de três pessoas que estavam na fila da Ceasa. 
A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência após receber informações de que o arrastão teria ocorrido dentro da Ceasa. Ao chegarem para apurar o caso, os policiais se depararam com um grupo de indivíduos tentando furtar a Kombi.
O relato da Polícia Militar aponta que, ao perceber a presença policial, os suspeitos fugiram e realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Dois indivíduos foram baleados, socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Durante a ação, além dos dois baleados, outros dois suspeitos foram detidos e um menor foi apreendido. Com eles, foram apreendidas duas armas: uma pistola 9 mm e uma de fabricação caseira calibre 12.
Conforme apuração da TV Gazeta, cinco pessoas participaram do crime: dois adolescentes, de 14 e 16 anos; dois homens já identificados e um quinto indivíduo ainda não identificado pela polícia. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.
Em nota enviada na manhã desta sexta-feira (19), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os detidos”, destacou a corporação.
A assessoria da Ceasa salientou que o episódio criminoso registrado durante esta madrugada não ocorreu dentro das Centrais, mas sim na área externa próxima à unidade de Cariacica. Assim que ação criminosa foi identificada, o episódio foi relatado pela equipe de vigilância.
A Ceasa possui câmeras de videomonitoramento interno, profissionais de segurança e uma unidade da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) como forma de preservação do bem estar dos usuários. Acerca do ocorrido, as imagens de segurança estão à disposição do trabalho da Polícia.

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