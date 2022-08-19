Arrastão perto da Ceasa tem troca de tiros e dois baleados em Cariacica

Parte interna da Ceasa, onde ocorreu o arrastão, em Cariacica, Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Dois criminosos foram baleados após um arrastão ocorrido nas imediações das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (19) e os indivíduos foram atingidos após dispararem contra agentes da Polícia Militar , que tentavam evitar que eles furtassem uma Volkswagen Kombi e revidaram.

Segundo apuração da TV Gazeta, cinco criminosos chegaram ao local por volta das 3h da madrugada em um carro e pediram os bens de três pessoas que estavam na fila da Ceasa.

Polícia Militar foi acionada para a ocorrência após receber informações de que o arrastão teria ocorrido dentro da Ceasa. Ao chegarem para apurar o caso, os policiais se depararam com um grupo de indivíduos tentando furtar a Kombi.

O relato da Polícia Militar aponta que, ao perceber a presença policial, os suspeitos fugiram e realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Dois indivíduos foram baleados, socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Durante a ação, além dos dois baleados, outros dois suspeitos foram detidos e um menor foi apreendido. Com eles, foram apreendidas duas armas: uma pistola 9 mm e uma de fabricação caseira calibre 12.

Conforme apuração da TV Gazeta, cinco pessoas participaram do crime: dois adolescentes, de 14 e 16 anos; dois homens já identificados e um quinto indivíduo ainda não identificado pela polícia. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

Em nota enviada na manhã desta sexta-feira (19), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os detidos”, destacou a corporação.

A assessoria da Ceasa salientou que o episódio criminoso registrado durante esta madrugada não ocorreu dentro das Centrais, mas sim na área externa próxima à unidade de Cariacica. Assim que ação criminosa foi identificada, o episódio foi relatado pela equipe de vigilância.