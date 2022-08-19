Polícia bloqueia ruas e avenidas após tiros e fogos em Vitória

Muitos fogos de artifício e disparos de arma de fogo vindos da direção do alto do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, mobilizaram a Polícia Militar e interditaram trechos de avenidas importantes da capital. Após policiais ouvirem fogos e tiros no início da noite desta sexta-feira (19), as avenidas Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) foram parcialmente interditadas para o fluxo de veículos.
Tudo começou por volta das 19h, quando foram ouvidos fogos e tiros. O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, foi ao local e presenciou o barulho causado pelos estouros e tiros na região. Militares estiveram na área e, com arma em punho, garantiram a segurança no trecho e promoveram interdição no trânsito.
O trânsito estava interditado nos trechos:
- Parte da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Os veículos estavam sendo desviados para Bento Ferreira
- Avenida Beira-Mar, nas proximidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no sentido Centro-Praia do Canto
Por volta das 19h30, o trecho que compreende o cruzamento entre as avenidas Leitão da Silva e Nossa Senhora dos Navegantes foi liberado. Policiais militares continuaram no local com arma em punho.
MORTE PELA MANHÃ
A confusão gerada no trânsito acontece no mesmo dia em que um suspeito foi morto durante um confronto com policiais no bairro Jesus de Nazareth. Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos atiraram contra uma equipe, que revidou. Um dos suspeitos morreu ao ser baleado. O jovem de 27 anos foi identificado como Ícaro Baia de Souza.
POLÍCIA MILITAR REFORÇA PATRULHAMENTO
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Claus, afirmou que a corporação foi acionada após indivíduos efetuarem disparos de arma de fogo na direção da avenida, com a intenção de promover pânico.
Segundo o comandante, a polícia que está "caçando" os criminosos e ficará quanto tempo for necessário na região de Jesus de Nazareth.
"A polícia está caçando os indivíduos. Faremos a cobertura do local para que isso não aconteça novamente. Ficaremos aqui até sentir segurança de deixar o morro", comentou.
A Polícia Militar deve continuar no local para revistar motoristas. Cerca de 50 militares estão mobilizados para a ocorrência.
Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que "a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fizeram incursão no bairro durante a tarde e início da noite, e as viaturas de Proteção Comunitária e de Trânsito fizeram bloqueio nas vias. Durante todo o dia, a Guarda Civil Municipal de Vitória esteve na região, junto à Polícia Militar".