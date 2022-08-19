Polícia bloqueia ruas e avenidas após tiros e fogos em Vitória

Muitos fogos de artifício e disparos de arma de fogo vindos da direção do alto do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória , mobilizaram a Polícia Militar e interditaram trechos de avenidas importantes da capital. Após policiais ouvirem fogos e tiros no início da noite desta sexta-feira (19), as avenidas Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) foram parcialmente interditadas para o fluxo de veículos.

Tudo começou por volta das 19h, quando foram ouvidos fogos e tiros. O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, foi ao local e presenciou o barulho causado pelos estouros e tiros na região. Militares estiveram na área e, com arma em punho, garantiram a segurança no trecho e promoveram interdição no trânsito.

O trânsito estava interditado nos trechos:

Parte da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Os veículos estavam sendo desviados para Bento Ferreira

Avenida Beira-Mar, nas proximidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no sentido Centro-Praia do Canto

Por volta das 19h30, o trecho que compreende o cruzamento entre as avenidas Leitão da Silva e Nossa Senhora dos Navegantes foi liberado. Policiais militares continuaram no local com arma em punho.

Policiais ficaram em um trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

MORTE PELA MANHÃ

A confusão gerada no trânsito acontece no mesmo dia em que um suspeito foi morto durante um confronto com policiais no bairro Jesus de Nazareth . Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos atiraram contra uma equipe, que revidou. Um dos suspeitos morreu ao ser baleado. O jovem de 27 anos foi identificado como Ícaro Baia de Souza.

POLÍCIA MILITAR REFORÇA PATRULHAMENTO

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Claus, afirmou que a corporação foi acionada após indivíduos efetuarem disparos de arma de fogo na direção da avenida, com a intenção de promover pânico.

Segundo o comandante, a polícia que está "caçando" os criminosos e ficará quanto tempo for necessário na região de Jesus de Nazareth.

"A polícia está caçando os indivíduos. Faremos a cobertura do local para que isso não aconteça novamente. Ficaremos aqui até sentir segurança de deixar o morro", comentou.

A Polícia Militar deve continuar no local para revistar motoristas. Cerca de 50 militares estão mobilizados para a ocorrência.