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Polícia bloqueia ruas e avenidas após tiros e fogos em Vitória

Por volta das 19 horas desta sexta (19), muitos disparos vindos da direção de Jesus de Nazareth foram ouvidos por moradores de áreas próximas. Pela manhã, um suspeito morreu no bairro em confronto com a PM
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 ago 2022 às 20:07

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 20:07

Muitos fogos de artifício e disparos de arma de fogo vindos da direção do alto do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, mobilizaram a Polícia Militar e interditaram trechos de avenidas importantes da capital. Após policiais ouvirem fogos e tiros no início da noite desta sexta-feira (19), as avenidas Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) foram parcialmente interditadas para o fluxo de veículos.
Tudo começou por volta das 19h, quando foram ouvidos fogos e tiros. O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, foi ao local e presenciou o barulho causado pelos estouros e tiros na região. Militares estiveram na área e, com arma em punho, garantiram a segurança no trecho e promoveram interdição no trânsito.
O trânsito estava interditado nos trechos:
  • Parte da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Os veículos estavam sendo desviados para Bento Ferreira 
  • Avenida Beira-Mar, nas proximidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no sentido Centro-Praia do Canto
Por volta das 19h30, o trecho que compreende o cruzamento entre as avenidas Leitão da Silva e Nossa Senhora dos Navegantes foi liberado. Policiais militares continuaram no local com arma em punho.
Policiais ficaram em um trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Policiais ficaram em um trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

MORTE PELA MANHÃ

A confusão gerada no trânsito acontece no mesmo dia em que um suspeito foi morto durante um confronto com policiais no bairro Jesus de Nazareth. Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos atiraram contra uma equipe, que revidou. Um dos suspeitos morreu ao ser baleado. O jovem de 27 anos foi identificado como Ícaro Baia de Souza.

POLÍCIA MILITAR REFORÇA PATRULHAMENTO

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Claus, afirmou que a corporação foi acionada após indivíduos efetuarem disparos de arma de fogo na direção da avenida, com a intenção de promover pânico.
Segundo o comandante, a polícia que está "caçando" os criminosos e ficará quanto tempo for necessário na região de Jesus de Nazareth.
"A polícia está caçando os indivíduos. Faremos a cobertura do local para que isso não aconteça novamente. Ficaremos aqui até sentir segurança de deixar o morro", comentou.
A Polícia Militar deve continuar no local para revistar motoristas. Cerca de 50 militares estão mobilizados para a ocorrência.
Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que "a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fizeram incursão no bairro durante a tarde e início da noite, e as viaturas de Proteção Comunitária e de Trânsito fizeram bloqueio nas vias. Durante todo o dia, a Guarda Civil Municipal de Vitória esteve na região, junto à Polícia Militar".

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