Atropelamento

Doméstica é prensada por carro contra poste e tem perna amputada em Vitória

Vítima estava a caminho do trabalho quando foi atropelada e prensada por carro contra um poste. Segundo testemunhas, motorista tentou fugir, mas foi impedido
Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 07:20

Mulher tem perna amputada após ser imprensada entre carro e poste em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma doméstica de 65 anos teve a perna esquerda amputada após ser atropelada e imprensada por um carro contra um poste na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Gurigica, em Vitória. Maria Ângela Freitas Ferreira  chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, devido à pancada, precisou amputar o membro.
A família da doméstica disse que o motorista não prestou socorro a Maria Ângela e ainda tentou fugir do local. O acidente aconteceu pouco depois das 8h, quando a mulher estava a caminho do trabalho.
Testemunhas contaram que o carro havia batido na lateral de outro veículo antes de perder o controle e atropelar a doméstica. O motorista do carro foi identificado como Tiago Oliveira, de 37 anos. Segundo populares, após o acidente, ele tentou fugir do local e disse estar armado.
"Ele disse que 'quem colocasse a mão nele iria levar tiro'. Foi aí que o pessoal do Morro da Conquista desceu, conseguiu pegá-lo e o entregou para a polícia", disse um morador, que pediu para não ser identificado.
Após moradores do Morro da Consolação deterem o suspeito, ele foi levado pela Polícia Miliar para a Delegacia Regional de Vitória. Nenhuma arma foi encontrada com o homem.
A família da vítima foi à delegacia para acompanhar o caso e pediu por justiça. "Fico pensando como vai ser o dia a dia meu e dela dentro de casa. Quero que ele seja preso. Senão, depois de amanhã ele sai e faz a mesma coisa", conta o esposo da doméstica, Natalino Ferreira.
*Com informações de Viviann Barcelos, do g1ES

