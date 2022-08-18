Estrondo em prédio assusta moradores de condomínio em Cariacica

Após o estrondo, uma grande rachadura apareceu na estrutura do prédio em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

Moradores de um condomínio habitacional localizado no bairro Campina Grande, em Cariacica , ficaram assustados após escutarem um estrondo vindo de um dos prédios do residencial Vale Vila Platina na noite desta quarta-feira (17).

Nos vídeos gravados por uma moradora, é possível perceber que, após o barulho, por volta das 19h, diversas rachaduras apareceram na base do bloco 06 - o prédio mais atingido. Além disso, em um dos andares do apartamento, a cerâmica do piso se soltou em vários pontos dos corredores. As paredes também ficaram trincadas.

Além das rachaduras, a cerâmica do piso também se soltou em vários pontos de um dos apartamentos Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

A Defesa Civil foi acionada e instruiu os moradores a deixarem o local. O bloco 06 foi interditado de forma preventiva após ser identificado um estufamento dos pisos e afundamento na fundação.

Na manhã desta quinta-feira (18), uma nova vistoria foi realizada por engenheiros da Defesa Civil que, após a análise, decidiram que os moradores poderiam voltar ao prédio, desde que fosse contratada uma empresa especializada para fazer vistorias no local, mediante monitoramento semanal.