Estrondo em prédio assusta moradores de condomínio em Cariacica

Moradores de um condomínio habitacional localizado no bairro Campina Grande, em Cariacica, ficaram assustados após escutarem um estrondo vindo de um dos prédios do residencial Vale Vila Platina na noite desta quarta-feira (17).
Nos vídeos gravados por uma moradora, é possível perceber que, após o barulho, por volta das 19h, diversas rachaduras apareceram na base do bloco 06 - o prédio mais atingido. Além disso, em um dos andares do apartamento, a cerâmica do piso se soltou em vários pontos dos corredores. As paredes também ficaram trincadas.
A Defesa Civil foi acionada e instruiu os moradores a deixarem o local. O bloco 06 foi interditado de forma preventiva após ser identificado um estufamento dos pisos e afundamento na fundação.
Na manhã desta quinta-feira (18), uma nova vistoria foi realizada por engenheiros da Defesa Civil que, após a análise, decidiram que os moradores poderiam voltar ao prédio, desde que fosse contratada uma empresa especializada para fazer vistorias no local, mediante monitoramento semanal.
Por meio de nota, a MRV, empresa responsável pelo construção do condomínio, informou que, assim que tomou ciência do ocorrido, encaminhou uma equipe técnica para o local e averiguar a real situação e entender a origem do estrondo.