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Estrondo em prédio assusta moradores de condomínio em Cariacica

Após o barulho, várias rachaduras apareceram nas partes interna e externa de apartamentos; Defesa Civil decidiu liberou a área mediante monitoramento semanal
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

18 ago 2022 às 19:10

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 19:10

Estrondo em prédio assusta moradores de um condomínio em Cariacica
Após o estrondo, uma grande rachadura apareceu na estrutura do prédio em Cariacica  Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta
Moradores de um condomínio habitacional localizado no bairro Campina Grande, em Cariacica, ficaram assustados após escutarem um estrondo vindo de um dos prédios do residencial Vale Vila Platina na noite desta quarta-feira (17). 
Nos vídeos gravados por uma moradora, é possível perceber que, após o barulho, por volta das 19h, diversas rachaduras apareceram na base do bloco 06 - o prédio mais atingido. Além disso, em um dos andares do apartamento, a cerâmica do piso se soltou em vários pontos dos corredores. As paredes também ficaram trincadas. 
Estrondo em prédio assusta moradores de um condomínio em Cariacica
Além das rachaduras, a cerâmica do piso também se soltou em vários pontos de um dos apartamentos Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta
A Defesa Civil foi acionada e instruiu os moradores a deixarem o local. O bloco 06 foi interditado de forma preventiva após ser identificado um estufamento dos pisos e afundamento na fundação. 
Na manhã desta quinta-feira (18), uma nova vistoria foi realizada por engenheiros da Defesa Civil que, após a análise, decidiram que os moradores poderiam voltar ao prédio, desde que fosse contratada uma empresa especializada para fazer vistorias no local, mediante monitoramento semanal. 
Por meio de nota, a MRV, empresa responsável pelo construção do condomínio, informou que, assim que tomou ciência do ocorrido, encaminhou uma equipe técnica para o local e averiguar a real situação e entender a origem do estrondo.

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