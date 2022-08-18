Caixão (com corpo) aparece na rua de madrugada e assusta cidade do ES

A cidade de Jerônimo Monteiro
, no Sul do Estado
, é tão pacata que é muito difícil algum fato abalar sua rotina. Mas aconteceu na nesta quinta-feira (18): por volta das 4h30 da madrugada, um caixão apareceu em plena rua do bairro Parada Cristal. E dentro dele, um corpo.
Segundo a coluna apurou, um pequeno grupo de pessoas se aglomerou para constatar o que parecia impossível. Assustados, se perguntavam: como aquele caixão foi parar ali, em plena rua? Minutos depois, o mistério foi desfeito: um carro da funerária apareceu para pegar a urna mortuária.
Segundo se informou, a tampa do porta-malas do veículo abriu quando o carro passou por um dos inúmeros quebra-molas da cidade e o motorista não percebeu que o caixão tinha caído no meio da via pública.
Resgatado o caixão com o defunto, ambos foram levados de volta para o necrotério para o velório. “Está sendo o assunto na cidade”, revela Mitter Mayer Borges, que mora perto do local da ocorrência. “A funerária só deu falta quando chegou na capela no centro da cidade.”
“Provavelmente o carro funerário estava correndo e quando passou no quebra-molas causou algum impacto e fez o caixão cair”, conta nas redes sociais uma dona de casa que mora em frente ao quebra-mola apontado como “culpado” pelo incidente.
Nas redes sociais da região o assunto foi muito comentado, com tiradas irônicas e até de incredulidade. “Pensa só no desespero do cara [o motorista da funerária] sem saber onde essa caixão caiu”, observou um internauta. “Não é possível que isso tenha que acontecer na nossa cidade”, acrescentou outro.
“Sim, caiu um caixão com um corpo dentro às 4h30 da madrugada na porta da padaria aqui ao lado de casa”, atestou um morador, que publicou a foto da urna funerária na rua para comprovar o que dizia.
O prefeito Sérgio Fonseca, ao ser acionado pela coluna, disse que estava em reunião em Vitória
e que não havia sido informado do caso, mas que iria se inteirar do assunto. Logo depois, gentilmente, ligou de volta e confirmou a ocorrência.