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Leonel Ximenes

Cemitério vertical de Viana é batizado com o nome do falecido que o “inaugurou”

Homenageado é um servidor municipal, de 52 anos anos, que trabalhava na limpeza pública

Públicado em 

08 out 2020 às 11:04
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O cemitério vertical de Viana tem 448 gavetas
O cemitério vertical de Viana tem 448 gavetas Crédito: Prefeitura de Viana
Uma semana depois de inaugurado oficialmente, o cemitério vertical de Viana foi inaugurado, na prática, com o sepultamento, nesta quinta-feira (8), do servidor público municipal Renildo Paulo de Freitas, de 52 anos. Como uma forma de homenageá-lo, a Câmara de Vereadores vai “batizar” o cemitério com o nome do funcionário público.
Baiano de nascimento, Renildo era muito conhecido na cidade como “Baianinho” ou “Gaguinho”. “Era um servidor exemplar, trabalhava na limpeza pública e que merece essa homenagem”, diz o prefeito Gilson Daniel, que está na reta final do seu segundo mandato.
O cemitério vertical de Viana é o primeiro desse gênero no Estado e foi construído pela prefeitura. Tem capacidade para 448 lóculos (gavetas para sepultamento) e, segundo o prefeito, será ampliado futuramente. Os sepultamentos são gratuitos.
A estrutura foi construída numa área verde de 480 metros quadrados e custou R$ 700 mil. Os lóculos são equipados com um sistema de tratamento ecológico para impedir que gases e líquidos de dissolução orgânica vazem.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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