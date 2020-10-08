Cemitério vertical de Viana é batizado com o nome do falecido que o “inaugurou”

Uma semana depois de inaugurado oficialmente, o cemitério vertical de Viana
foi inaugurado, na prática, com o sepultamento, nesta quinta-feira (8), do servidor público municipal Renildo Paulo de Freitas, de 52 anos. Como uma forma de homenageá-lo, a Câmara de Vereadores vai “batizar” o cemitério com o nome do funcionário público.
Baiano de nascimento, Renildo era muito conhecido na cidade como “Baianinho” ou “Gaguinho”. “Era um servidor exemplar, trabalhava na limpeza pública e que merece essa homenagem”, diz o prefeito Gilson Daniel
, que está na reta final do seu segundo mandato.
O cemitério vertical de Viana é o primeiro desse gênero no Estado e foi construído pela prefeitura. Tem capacidade para 448 lóculos (gavetas para sepultamento) e, segundo o prefeito, será ampliado futuramente. Os sepultamentos são gratuitos.
A estrutura foi construída numa área verde de 480 metros quadrados e custou R$ 700 mil. Os lóculos são equipados com um sistema de tratamento ecológico para impedir que gases e líquidos de dissolução orgânica vazem.