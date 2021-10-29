Moradores fazem até festa para revitalizar cemitério no ES

O pequeno (e lotado) Cemitério de Araguaia, no alto do morro Crédito: Ademir Dadalto

Moradores de Araguaia, pequena vila italiana encravada nas montanhas capixabas, se uniram para reverenciar seus mortos e revitalizar o cemitério centenário do distrito que pertence ao município de Marechal Floriano . Vale até uma pequena festa que será realizada na noite desta segunda (1º), véspera do Dia de Finados, para arrecadar fundos que serão destinados ao espaço administrado por uma equipe eleita pela comunidade e supervisionada pela Igreja Católica

Embora seja um local onde pessoas estão sepultadas, a história está bem viva no cemitério da bucólica cidadezinha de cerca de 1,5 mil habitantes e orgulhosa das suas tradições herdadas dos seus primeiros colonizadores europeus. Uma história de dor, de alegrias, de conquista, de emoção - uma bonita história.

O primeiro sepultamento no local, de um integrante da família Lorenzoni, aconteceu no longínquo 30 de julho de 1889, 14 meses após a Abolição da Escravidão e pouco mais de 100 dias antes da Proclamação da República. Por sinal, os Lorenzoni foram os primeiros doadores do terreno para a instalação do cemitério, depois ampliado com doações de outras famílias, como os Prest e os Borgo.

Túmulo da primeira pessoa sepultada no Cemitério de Araguaia, em 30 de julho de 1889 Crédito: Cezinha Ronchi

De lá pra cá, os sepultamentos foram acontecendo de uma forma muito lenta, acompanhando o ritmo bucólico da vila. Mas a pequena cidade foi crescendo até que o espaço sagrado, nos últimos anos, acabou se mostrando insuficiente para o número de pessoas que estão sendo sepultadas ali.

Nos últimos dias, sob orientação do pároco de Araguaia, Josemar Stein, foi formada uma comissão de moradores que tem como tarefa organizar a gestão do cemitério. Um estatuto está sendo registrado, o local está sendo limpo e as famílias que têm entes queridos sepultados no local estão sendo cadastradas.

Uma pequena contribuição financeira anual será cobrada dessas famílias, para cobrir os custos de manutenção do cemitério. De imediato, nesta segunda-feira, logo após a missa em ação de graças pelos 34 anos de sacerdócio do padre Josemar, será realizada uma noite de caldos e petiscos cuja renda será revertida para o cemitério.

Jazigo do italiano Pietro Tononi, que foi cozinheiro do papa Leão XIII Crédito: Cezinha Ronchi

Segundo a associação, há mais de 300 túmulos no terreno, no alto de um pequeno morro defronte à rua principal da vila, mas 117 ainda não estão identificados, tarefa que foi assumida pelos integrantes do colegiado, que tem até um coveiro oficial.

Na agenda de melhorias, calçamento no entorno do cemitério, recuperação do muro, construção de banheiro e revitalização da capelinha. Todos os túmulos estão sendo cuidadosamente limpos.

" Esses túmulos históricos são muito importantes porque retratam a importância de Araguaia nas décadas de 1900 a 1930, como a principal artéria comercial do Sul do Espírito Santo, além de ser uma vila para recuperação da saúde de pessoas importantes devido ao nosso excelente clima" Cezinha Ronchi - Vereador e pesquisador

Além da revitalização do espaço, que inclui maior acessibilidade, a nova associação que cuida do cemitério tem como meta, mais a longo prazo, conseguir um terreno ao lado para ampliá-lo.

Mas, voltando à história, o Cemitério de Araguaia, apesar de pequeno, é grande na sua relevância histórica. Um dos mais ilustres sepultados no local, segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Marechal Floriano, Cezinha Ronchi (PSDB), é o neto do Barão de Monjardim, um nobre e político capixaba que nasceu em 1838 em Vitória e morreu em 1924, também na capital capixaba.

Local onde está sepultado o neto do Barão de Monjardim Crédito: Cezinha Ronchi

“Ele era primo da cantora Maysa e veio para se tratar de tuberculose em Araguaia, mas infelizmente acabou falecendo aqui em 1913”, conta Ronchi, morador do distrito e pesquisador da história e das tradições da região.

Até uma figura internacional está repousando no cemitério araguaiense. Trata-se do italiano Pietro Tononi, cozinheiro do papa Leão XIII, segundo o vereador. “Ele falava várias línguas e era quem escrevia a carta para os italianos”, destaca o pesquisador.

Revitalização, sim, destruição e descaracterização, jamais. É com esse espírito que a comunidade está cuidando do seu patrimônio histórico e cultural. "É muito importante para nós de Araguaia manter a história. Muitos dos túmulos são verdadeiras obras de arte e nós vamos mantê-los intactos", promete Tarcísio Borgo, um dos integrantes da comissão que administra o cemitério. "Nós amamos a nossa história e nela está um pedaço de cada um de nós", acrescenta.