Monumentos furtados de cemitério no ES são encontrados em ferro-velho do RJ

Monumentos roubados de cemitério no ES são encontrados em ferro-velho do RJ Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, todos os autores do crime foram identificados. Eles também são suspeitos de praticarem furtos em outros cemitérios de outras cidades do Espírito Santo, em São José do Calçado e Guaçuí; e também do Rio de Janeiro, em Bom Jesus do Itabapoana. Só em Bom Jesus do Norte, 50 monumentos de cobre e ferro foram furtados.

“As investigações apontaram que havia um receptador, dono de ferro-velho, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A equipe foi ao local e conseguiu localizar os objetos furtados”, conta o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Bom Jesus do Norte, delegado Sandro Zanon.

Durante a operação, o dono do ferro-velho não estava no local. As informações então foram repassadas para a Delegacia de Campos dos Goytacazes, que ficará responsável pelas investigações da receptação. Veja o vídeo com os monumentos recuperados.