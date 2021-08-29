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Monumentos furtados de cemitério no ES são encontrados em ferro-velho do RJ

O furto ocorreu no último domingo (22). Os objetos foram localizados em um ferro-velho no município de Campos dos Goytacazes

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 09:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 ago 2021 às 09:59
Monumentos roubados de cemitério no ES são encontrados em ferro-velho do RJ
Monumentos roubados de cemitério no ES são encontrados em ferro-velho do RJ Crédito: Polícia Civil
Polícia Civil recuperou na noite desta sexta-feira (27) diversos monumentos que foram furtados de jazigos do Cemitério Municipal de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. O furto ocorreu no último domingo (22). Os objetos foram localizados em um ferro-velho no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil, todos os autores do crime foram identificados. Eles também são suspeitos de praticarem furtos em outros cemitérios de outras cidades do Espírito Santo, em São José do Calçado e Guaçuí; e também do Rio de Janeiro, em Bom Jesus do Itabapoana. Só em Bom Jesus do Norte, 50 monumentos de cobre e ferro foram furtados.
“As investigações apontaram que havia um receptador, dono de ferro-velho, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A equipe foi ao local e conseguiu localizar os objetos furtados”, conta o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Bom Jesus do Norte, delegado Sandro Zanon.
Durante a operação, o dono do ferro-velho não estava no local. As informações então foram repassadas para a Delegacia de Campos dos Goytacazes, que ficará responsável pelas investigações da receptação. Veja o vídeo com os monumentos recuperados.

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