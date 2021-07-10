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Leonel Ximenes

Vila italiana no ES é alvo de roubo de plantas e flores

Das mil mudas de manacás-da-serra plantadas pela comunidade, 250 já foram furtadas; moradores suspeitam de turistas de passagem pelo distrito

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

10 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manacá-da-serra florido, uma das marcas da vila de Araguaya, em Marechal Floriano
Manacá-da-serra florido, uma das marcas da vila de Araguaya, em Marechal Floriano Crédito: Ademir Dadalto
A vila é bucólica, pacífica, colorida pelas flores. Mas está cada vez menos colorida, infelizmente. É que há alguns meses começou uma onda de roubos de manacás-da-serra plantados pela comunidade em abril do ano passado em Araguaya, charmoso distrito incrustado nas montanhas de Marechal Floriano, na região serrana capixaba.
A ideia da comunidade é transformar Araguaya, vila pioneira da imigração italiana no Espírito Santo, na capital capixaba do manacá-da-serra, uma vistosa planta com flores em tom violeta muito comum em lugares de clima mais ameno, embora floresça também em regiões mais quentes.
Em abril do ano passado, foram compradas pela comunidade mil mudas, ao valor unitário de R$ 20, de um fornecedor da planta em São Paulo. As mudas, que hoje chegam a custar R$ 40 em lojas especializadas, foram plantadas às margens da rodovia ES 146, que corta Araguaya, e nas ruelas da charmosa vila. O resultado já apareceu: o distrito está todo colorido pelas belas flores, mas poderia estar muito mais.
Acontece que uma onda de roubos de pés de manacá vem ocorrendo nos últimos meses, principalmente em locais de maior tráfego de veículos, como na rodovia estadual que liga a BR 262 ao distrito. Moradores apontam turistas e outras pessoas de passagem por Araguaya como os maiores responsáveis pelo crime.

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“Plantamos mil pés de manacá-da-serra porque temos mil moradores, em homenagem à imigração italiana. Mas aproximadamente 250 pés foram furtados, a maioria por turistas que passam pela rodovia”, conta Ademir Dadalto, o idealizador e principal executor do projeto de plantio das mudas.
A denúncia de roubo das plantas publicada nas redes sociais
A denúncia de roubo das plantas publicada nas redes sociais Crédito: Reprodução do Instagram
Algumas plantas chegam a ser mutiladas pelos vândalos. “Em alguns casos, plantas que já estavam enraizadas foram quebradas por pessoas que tentaram retirá-las do solo, mas não conseguiram. De um modo geral, algumas pessoas, quando vão para o interior, acham que podem pegar flores, catar mudas de plantas”, lamenta Dadalto.
O morador conta que não foi feita uma notificação formal à polícia sobre os furtos. A comunidade optou por uma campanha educativa nas redes sociais. Uma das peças alerta para o roubo, pede respeito à natureza e exorta a quem souber da prática criminosa, que a denuncie às autoridades.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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