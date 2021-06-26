Imagens históricas do povo que desbravou as montanhas do ES

Foto de crianças pomeranas que integra a exposição Crédito: Cilmar Franceschetto

Caldeirão étnico e cultural, o Espírito Santo se orgulha de ser formado pela diversidade, por gente de todas as partes do mundo. Um dos povos que contribuíram para a identidade capixaba são os pomeranos, que há 162 anos desbravaram o Estado e agora são tema da Blumen der Erde (“flores do campo”), uma exposição de fotografias que será aberta neste sábado (26), em Santa Maria de Jetibá , cidade de forte tradição alemã.

Ao todo, são 77 fotografias, originalmente captadas em preto e branco, das quais 22 retratam o início da colonização pelas famílias que vieram de regiões do antigo império prussiano, com destaque para os pomeranos, que formam o maior grupo dessa corrente imigratória no Espírito Santo.

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As outras 55 fotografias, com imagens da atualidade, foram feitas pelo fotógrafo e pesquisador Cilmar Franceschetto e são resultado de um projeto de pesquisa, na área da antropologia visual, realizado entre os anos de 1996 e 2009, nos municípios de Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá, tendo como protagonistas os descendentes de imigrantes das antigas províncias da Pomerânia, Renânia, Hesse, Saxônia e Brandemburgo, dentre outras.

Agricultora pomerana dando duro na lavoura Crédito: Cilmar Franceschetto

As imagens mais antigas da exposição foram retratadas pelo fotógrafo francês Victor Frond, em 1860, e mostram o início da ocupação dos lotes em meio à floresta tropical; as primeiras residências e a transformação da paisagem pela ação dos colonos que buscavam reconstruir o sonho de um futuro mais promissor para seus filhos e netos na América. Outros registros fotográficos do século XIX foram realizados pelo artista e colono alemão Albert Richard Dietze, radicado em Santa Leopoldina

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Também estarão expostas imagens de acervos fornecidos por famílias de origem pomerana, onde estão presentes os seus antepassados, que sempre procuravam registrar o progresso da família, a propriedade agrícola, as construções, as escolas, os casamentos e as festas, entre outras atividades do cotidiano.

“O principal objetivo desta exposição é o de mostrar aos capixabas, de todas as origens, aos próprios camponeses e comunidades pesquisados a importância da preservação e valorização da sua herança cultural e suas interações e contribuições em meio à diversidade étnica do povo capixaba” afirma Franceschetto.

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O projeto contou com participação e apoio da pesquisa etnográfica do cientista social Agostino Lazzaro. As imagens referentes ao município de Domingos Martins fizeram parte da mostra Blumen der Erde, nome inspirado no trecho final de An den Aether do poeta e romancista Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843), aberta na Casa da Cultura local, durante o VIII Festival da Imigração Alemã, na primeira semana de fevereiro de 1996.

Festa de um casamento pomerano Crédito: Cilmar Franceschetto

Esta exposição foi apresentada em agosto/setembro de 2009, no Centro de Convenções de Vitória, por ocasião do 27° Encontro Econômico Brasil-Alemanha.