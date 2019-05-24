Livro do ES é o primeiro em pomerano registrado na Biblioteca Nacional

O livro traz histórias infantis do cotidiano os pomeranos no interior do Estado. Crédito: Divulgação

É do Espírito Santo o primeiro livro publicado em pomerano registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. "Geschichte up Pomerisch - Coletânea de Histórias em Pomerano" traz histórias infantis do cotidiano desse povo europeu no interior do Estado.

O registro na língua pomerana na Biblioteca Nacional foi feito por Gustavo Binda, editor do livro. "Quando fui pedir o ISBN (sistema internacional de identificação de livros e softwares) desse livro, aprovado no edital de diversidade cultural da Secult, esse idioma não estava disponível no sistema. Tive que abrir um processo para incluir o pomerano da lista de idiomas disponíveis na Biblioteca Nacional", explica.