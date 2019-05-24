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Leonel Ximenes

Livro do ES é o primeiro em pomerano registrado na Biblioteca Nacional

Públicado em 

24 mai 2019 às 20:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O livro traz histórias infantis do cotidiano os pomeranos no interior do Estado. Crédito: Divulgação
É do Espírito Santo o primeiro livro publicado em pomerano registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. "Geschichte up Pomerisch - Coletânea de Histórias em Pomerano" traz histórias infantis do cotidiano desse povo europeu no interior do Estado.
O registro na língua pomerana na Biblioteca Nacional foi feito por Gustavo Binda, editor do livro. "Quando fui pedir o ISBN (sistema internacional de identificação de livros e softwares) desse livro, aprovado no edital de diversidade cultural da Secult, esse idioma não estava disponível no sistema. Tive que abrir um processo para incluir o pomerano da lista de idiomas disponíveis na Biblioteca Nacional", explica.
"Coletânea de Histórias em Pomerano" é organizado por Josiane Arnholz e Ismael Tressmann, da comunidade pomerana de Santa Maria de Jetibá, e será lançado pela Editora Maré em 28 de junho, dia que a imigração pomerana no Espírito Santo completa 160 anos. A tiragem deve ser de 750 a mil exemplares.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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