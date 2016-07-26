Capixaba cria primeiro aplicativo para aprender e traduzir pomerano

Um professor capixaba desenvolveu o primeiro aplicativo de celular para aprender pomerano. Hilderson Jacob fez o Aprenda Pomerano, que conta com diversas funcionalidades de aprendizado e até a tradução em tempo real, por voz. O programa já está disponível para download gratuito para Android, no Google Play.

Segundo Hilderson, que é integrante do projeto de Ponto de Memória "Pomerano para Todos", este software é o primeiro aplicativo do mundo que traduz o pomerano para diversas línguas. Para ele, o Aprenda Pomerano amplia e enriquece o vocabulário dos falantes da língua, e de pessoas que queiram aprender novos verbetes.

A principal motivação deste aplicativo veio da comunidade, onde percebi que existem várias pessoas que gostariam de aprender o Pomerano, tanto no comércio, quanto escolas, e na área da saúde. Penso que a conquista deste aplicativo é de todo o povo pomerano, enfatiza Hilderson.

O projeto foi contemplado pelo Funcultura, por meio do Edital 05/2015- Seleção De Projetos Culturais e Concessão de Prêmio para Criação de Pontos de Memória, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e tem o apoio do Ministério da Cultura, por meio do Instituto Brasileiro de Museus- Ibram.

Original da região da Pomerânia  uma região histórica e geográfica, situada no norte da Polônia e da Alemanha , e tido como quase desconhecido na Alemanha, o idioma Pomerano é utilizado por muitos descendentes espalhados pelo Brasil e pelo mundo.