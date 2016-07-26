Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Capixaba cria primeiro aplicativo para aprender e traduzir pomerano
Cultura

Capixaba cria primeiro aplicativo para aprender e traduzir pomerano

O 'Aprenda Pomerano', que conta com diversas funcionalidades e até tradução em tempo real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2016 às 18:26

Publicado em 26 de Julho de 2016 às 18:26

Um professor capixaba desenvolveu o primeiro aplicativo de celular para aprender pomerano. Hilderson Jacob fez o Aprenda Pomerano, que conta com diversas funcionalidades de aprendizado e até a tradução em tempo real, por voz. O programa já está disponível para download gratuito para Android, no Google Play.
Segundo Hilderson, que é integrante do projeto de Ponto de Memória "Pomerano para Todos", este software é o primeiro aplicativo do mundo que traduz o pomerano para diversas línguas. Para ele, o Aprenda Pomerano amplia e enriquece o vocabulário dos falantes da língua, e de pessoas que queiram aprender novos verbetes.
A principal motivação deste aplicativo veio da comunidade, onde percebi que existem várias pessoas que gostariam de aprender o Pomerano, tanto no comércio, quanto escolas, e na área da saúde. Penso que a conquista deste aplicativo é de todo o povo pomerano, enfatiza Hilderson.
O projeto foi contemplado pelo Funcultura, por meio do Edital 05/2015- Seleção De Projetos Culturais e Concessão de Prêmio para Criação de Pontos de Memória, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e tem o apoio do Ministério da Cultura, por meio do Instituto Brasileiro de Museus- Ibram.
Original da região da Pomerânia  uma região histórica e geográfica, situada no norte da Polônia e da Alemanha , e tido como quase desconhecido na Alemanha, o idioma Pomerano é utilizado por muitos descendentes espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
Aqui no Estado, o município de Santa Maria de Jetibá é seguramente uma das comunidades em que mais se utiliza esta língua. Por isso, a comunidade tem procurado promover a manutenção do idioma e de outras expressões culturais pomeranas, por meio de ações educativas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados