Pomerano será língua reconhecida no Espírito Santo

Festa Pomerana realizada pela Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Crédito: PMSMJ/Divulgação

Começou sexta-feira e vai até o dia 24 de março, em nove municípios do Espírito Santo, o Inventário da Língua Pomerana. Realizado pelos pesquisadores do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (Ipol), tem como objetivo inventariar, mapear, salvaguardar e reconhecer a diversidade linguística das comunidades pomeranas e como o idioma é transmitido entre as gerações, entre outros itens.

O período

Os dados da pesquisa, que será realizada durante dois anos, serão encaminhados ao Iphan para o reconhecimento da língua desses imigrantes europeus no Estado.

Quem participa

Os municípios participantes são Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Pancas, Vila Pavão, Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, Afonso Cláudio e Domingos Martins. No Brasil, estão no projeto mais três Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia.

Diversidade

A única língua reconhecida até agora no ES é a indígena Guarani M’bya. Recentemente foi finalizado o inventário do Hunsrückisch, dialeto alemão presente em comunidades de Marechal Floriano, Domingos Martins e Santa Leopoldina.

A solução final

Vamos imaginar a seguinte situação: dois assassinos entram de surpresa numa escola atirando e matando quem eles veem pela frente.

A solução final 2

Ao ouvir os tiros, uma professora para sua aula e fala com o alunos: “Gente, vou ter que interromper a aula um pouquinho, vou pegar meu revólver ali na minha bolsa e encarar esses malandros. Mas daqui a pouco eu volto, tá? Fiquem tranquilos aí”.

A solução final 3

É isso aí, gente, que estão propondo como solução?

O campo de Bolsonaro

Logo depois da tragédia de Suzano (SP), Bolsonaro foi ao Twitter e postou uma nota sobre a... safra de milho e algodão! O presidente só se manifestou sobre o massacre sete horas e meia depois.

EUA do Brasil

Finalmente o Brasil está ficando parecido com os Estados Unidos.

Constatação

O livro da moda é “Memórias de um Sargento de Milícias”.

Do gás ao gato

A Polícia Civil de Linhares informa que identificou um gato no estabelecimento comercial do vereador Odeir Rogério Bissoli, o Rogerinho do Gás. Ou seja, o homem do gás está preferindo a energia elétrica.

O cordão...

Do deputado Adilson Espíndula (PTB) numa solenidade em Santa Leopoldina, sua base eleitoral: “Feliz a nação cujo Deus é o senhor. Feliz é o Espírito Santo cujo Casagrande é o governador”.

O que foi aprovado

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do deputado Capitão Assumção (PSL) que torna a Igreja Maranata patrimônio imaterial.

O que diz a lei

O problema é que o Iphan considera essa iniciativa inconstitucional. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com base na Constituição Federal, o reconhecimento de patrimônio imaterial é tarefa do Executivo. No ES, a atribuição é do Conselho Estadual de Cultura.

Viva!

A Biblioteca Pública Estadual comemora 40 anos hoje.

Policiais, uni-vos

Sobre nota publicada ontem, o Sindicato e a Associação dos Delegados de Polícia esclarecem que todas as categorias da Polícia Civil estão convidadas para assembleia do dia 22.

O último a saber

Em nota enviada à repórter Vilmara Fernandes, o secretário estadual da Justiça, Luiz Carlos Cruz, diz que ao tomar conhecimento (pela coluna) de que diretores já condenados por tortura, em segunda instância, continuavam a comandar presídios no ES, determinou o afastamento deles.

O último a saber 2

Vamos tentar entender: o sub da Sejus, em depoimento na Assembleia, admitiu que existiam três diretores nessa situação, e o secretário da Justiça, o superior dele, não sabia de nada?

Alô, Brasil!