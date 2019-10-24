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Decoração

Funerária 'gourmet' que oferece caixões coloridos é a nova febre em Londres

'Exit Here' é uma casa funerária com décor clean, além de caixões coloridos e biodegradáveis...

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 09:48
Funerária "Exit here" oferece decoração descolada e caixões diferentes do comum Crédito: Divulgação/ Exit here
Foi o tempo em que  as funerárias eram cheias de cores escuras e apenas tons sóbrios - pelo menos em Londres, pois uma funerária no estilo "gourmet" tem chamado a atenção de quem passa por lá, é a "Exit here".
Funerária "Exit here" oferece decoração descolada e caixões diferentes do comum Crédito: Divulgação/ Exit here
O espaço de Oliver Peyton e Transit Studio, fica na Chiswick High Road,  e tem décor chique e contemporâneo. E segundo informações da Glamour,  até os caixões são diferentes dos comuns na "Exit Here". Eles tem design simétrico, cores variadas, alguns são desenhados a mão, enquanto outros são ecológicos e biodegradáveis. Há a opção de personalizar também.
Funerária "Exit here" tem decoração descolada e colorida  Crédito: Divulgação/ Exit here
Os idealizadores do projeto pensaram em uma decoração com cores alegres, um mix de móveis modernos e vintage, além do piso de madeira. A fachada art décor, com zero cara de funerária, leva uma placa néon escrita à mão. No interior da funerária, também ficam dois espaços de reunião, que podem ser usados como sala de estar e sala de jantar.
Funerária "Exit here" oferece caixões diferentes do comum Crédito: Divulgação/ Exit here

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