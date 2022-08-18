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Grande Vitória

Dono de ferro-velho é preso com 85 carrinhos de supermercado em Cariacica

Além dos carrinhos, foram apreendidos fios de operadoras telefônicas; suspeito de 72 anos disse que comprou material de usuários de droga da região
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 ago 2022 às 17:34

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 17:34

Além dos carrinhos, foram apreendidos fios e tachões de sinalização de trânsito; suspeito de 72 anos disse que comprou material de usuários de droga da região
Material foi recolhido durante operação conjunta da Polícia Civil, prefeitura e Guarda Municipal Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O dono de um ferro-velho, foi preso com 85 carrinhos de supermercado e 220 quilos de fios de operadoras telefônicas, dentro do próprio estabelecimento, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta quarta-feira (17).
O suspeito, de 72 anos, foi detido durante uma operação conjunta da Polícia CivilPrefeitura de Cariacica e Guarda Municipal, que tinha por objetivo combater o furto e receptação de fios para cabeamento de operadora telefônica e eletricidade na cidade. No local ainda foram apreendidos nove tachões de sinalização de trânsito.
“Durante a investigação foram levantados dados de 10 alvos, porém, só com um deles foram apreendidos os materiais furtados”, explicou a delegada Argentina Leopoldina da Silva, titular da 16ª Delegacia de Polícia de Cariacica.
Em depoimento, de acordo com a Polícia Civil, o homem alegou que adquiriu os objetos de vendedores não identificados, a maioria usuários de drogas da região. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade por receptação culposa.

Material apreendido pela polícia em ferro-velho de Cariacica

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