Dono de ferro-velho é preso com 85 carrinhos de supermercado em Cariacica

O dono de um ferro-velho, foi preso com 85 carrinhos de supermercado e 220 quilos de fios de operadoras telefônicas, dentro do próprio estabelecimento, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta quarta-feira (17).
O suspeito, de 72 anos, foi detido durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Prefeitura de Cariacica e Guarda Municipal, que tinha por objetivo combater o furto e receptação de fios para cabeamento de operadora telefônica e eletricidade na cidade. No local ainda foram apreendidos nove tachões de sinalização de trânsito.
“Durante a investigação foram levantados dados de 10 alvos, porém, só com um deles foram apreendidos os materiais furtados”, explicou a delegada Argentina Leopoldina da Silva, titular da 16ª Delegacia de Polícia de Cariacica.
Em depoimento, de acordo com a Polícia Civil, o homem alegou que adquiriu os objetos de vendedores não identificados, a maioria usuários de drogas da região. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade por receptação culposa.