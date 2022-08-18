Dono de ferro-velho é preso com 85 carrinhos de supermercado em Cariacica

“Durante a investigação foram levantados dados de 10 alvos, porém, só com um deles foram apreendidos os materiais furtados”, explicou a delegada Argentina Leopoldina da Silva, titular da 16ª Delegacia de Polícia de Cariacica.

Em depoimento, de acordo com a Polícia Civil, o homem alegou que adquiriu os objetos de vendedores não identificados, a maioria usuários de drogas da região. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade por receptação culposa.