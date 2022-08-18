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3 mandados de prisão

'Sapinho': traficante de Colatina foragido é preso em bar de Vitória

Segundo a Polícia Civil, Dercimar de Souza, o 'Sapinho', é considerado um criminoso perigoso e estava instalado nos arredores do Bairro da Penha, na Capital, nos últimos meses
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 ago 2022 às 09:45

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 09:45

Traficante tinha 3 mandados de prisão em aberto
Traficante tinha três mandados de prisão em aberto Crédito: Divulgação/PCES
Apontado pela Polícia Civil como um perigoso traficante de drogas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Dercimar de Souza, conhecido como 'Sapinho', foi preso na noite de quarta-feira (17) em um bar no bairro Bonfim, em Vitória. Segundo a corporação, contra o homem havia três mandados de prisão em aberto. Ele estava foragido desde 2021.
A Polícia Civil disse que as investigações apontaram que, nos últimos meses, Dercimar se instalou nos arredores do Bairro da Penha, na Capital. O homem foi localizado e reconhecido e não reagiu à prisão. Participaram da prisão do suspeiro 11 policiais de equipes de Colatina e de Vitória. A corporação destacou que 'Sapinho' é considerado um "criminoso bastante perigoso'.
Após ser preso, Dercimar foi encaminhado até a Delegacia Regional de Vitória e seguirá para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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