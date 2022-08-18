'Sapinho': traficante de Colatina foragido é preso em bar de Vitória

Apontado pela Polícia Civil como um perigoso traficante de drogas de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Dercimar de Souza, conhecido como 'Sapinho', foi preso na noite de quarta-feira (17) em um bar no bairro Bonfim, em Vitória. Segundo a corporação, contra o homem havia três mandados de prisão em aberto. Ele estava foragido desde 2021.
A Polícia Civil disse que as investigações apontaram que, nos últimos meses, Dercimar se instalou nos arredores do Bairro da Penha, na Capital. O homem foi localizado e reconhecido e não reagiu à prisão. Participaram da prisão do suspeiro 11 policiais de equipes de Colatina e de Vitória. A corporação destacou que 'Sapinho' é considerado um "criminoso bastante perigoso'.
Após ser preso, Dercimar foi encaminhado até a Delegacia Regional de Vitória e seguirá para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.