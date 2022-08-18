Membro de facção criminosa e chefe do tráfico de drogas da Serra é preso

A Polícia Civil prendeu um dos nomes fortes do PCV e chefe do tráfico de bairros da Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Apontado como um dos nomes mais fortes do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), facção criminosa que atua no tráfico de drogas do Estado e promove ataques em bairros rivais, Dario Alves do Rosário Júnior, vulgo "Nenego", foi preso pela Polícia Civil . Ele é apontado como chefe do comércio de entorpecentes dos bairros Hélio Ferraz e São Marcos, na Serra

Conforme a corporação, Dario já foi alvo de outras operações da Polícia Civil, como a Sicário I, que tem o objetivo de prender traficantes e homicidas no Estado, e a Operação Pactum, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

Mais informações sobre a prisão de Dario serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (18).

GUERRA DE FACÇÕES PROMOVE TIROTEIOS NA GRANDE VITÓRIA

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, o aumento no número de ataques armados e tiroteios registrado recentemente na região Central da Capital se dá por conta da tentativa de expansão territorial do Primeiro Comando de Vitória e da Família Capixaba, facções criminosas rivais.

"Eles estão disputando não só essa região, mas outras regiões importantes. O Morro do Cabral está rivalizando com o Alagoano e com a Piedade, guerra entre a Família Capixaba e o Primeiro Comando de Vitória. São áreas onde a disputa territorial pelo tráfico de drogas se dá entre duas facções aqui da Grande Vitória", disse Caus, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória.

O comandante-geral da PM explicou que a Família Capixaba é uma organização criminosa relativamente nova e que está passando por um processo de expansão. Outras áreas de Vitória estão no centro de conflitos armados entre as facções e Caus garantiu que há patrulhamento da Polícia Militar.

O coronel Douglas Caus acrescentou que o principal foco da polícia é prender criminosos considerados líderes das organizações criminosas que, como apontou o comandante-geral da PM, são os responsáveis por orquestrar os ataques aos rivais.