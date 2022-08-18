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Nome forte do PCV

Membro de facção criminosa e chefe do tráfico de drogas da Serra é preso

Dario Alves do Rosário Júnior, vulgo "Nenego", é apontado como membro forte do PCV e é o chefe do tráfico de drogas de dois bairros da Serra
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 ago 2022 às 08:14

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 08:14

Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES
A Polícia Civil prendeu um dos nomes fortes do PCV e chefe do tráfico de bairros da Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Apontado como um dos nomes mais fortes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa que atua no tráfico de drogas do Estado e promove ataques em bairros rivais, Dario Alves do Rosário Júnior, vulgo "Nenego", foi preso pela Polícia Civil. Ele é apontado como chefe do comércio de entorpecentes dos bairros Hélio Ferraz e São Marcos, na Serra.
Conforme a corporação, Dario já foi alvo de outras operações da Polícia Civil, como a Sicário I, que tem o objetivo de prender traficantes e homicidas no Estado, e a Operação Pactum, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.
Mais informações sobre a prisão de Dario serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (18).

GUERRA DE FACÇÕES PROMOVE TIROTEIOS NA GRANDE VITÓRIA

Moradores de vários bairros da Grande Vitória vêm convivendo com cenários similares aos de uma guerra. Tiroteios, ataques armados motivados pela disputa entre facções criminosas rivais e assassinatos marcam o dia a dia dos habitantes de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. O clima de tensão instaurado na Região Metropolitana é fruto de um embate entre duas das principais organizações criminosas que atuam no Espírito Santo: o Primeiro Comando de Vitória e a Família Capixaba.
Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, o aumento no número de ataques armados e tiroteios registrado recentemente na região Central da Capital se dá por conta da tentativa de expansão territorial do Primeiro Comando de Vitória e da Família Capixaba, facções criminosas rivais.
"Eles estão disputando não só essa região, mas outras regiões importantes. O Morro do Cabral está rivalizando com o Alagoano e com a Piedade, guerra entre a Família Capixaba e o Primeiro Comando de Vitória. São áreas onde a disputa territorial pelo tráfico de drogas se dá entre duas facções aqui da Grande Vitória", disse Caus, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória.
O comandante-geral da PM explicou que a Família Capixaba é uma organização criminosa relativamente nova e que está passando por um processo de expansão. Outras áreas de Vitória estão no centro de conflitos armados entre as facções e Caus garantiu que há patrulhamento da Polícia Militar.
O coronel Douglas Caus acrescentou que o principal foco da polícia é prender criminosos considerados líderes das organizações criminosas que, como apontou o comandante-geral da PM, são os responsáveis por orquestrar os ataques aos rivais.
"Nós estamos atentos, sabemos quem são esses indivíduos. Nosso foco é prender os grandes traficantes dessas regiões que, invariavelmente, são aqueles que coordenam e determinam esse tipo de ataque", disse o comandante-geral.

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