Três pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, duas motocicletas se envolveram no acidente e os dois condutores foram socorridos em estado grave. Testemunhas contaram que um dos motociclistas saiu do bairro e, para cortar caminho, preferiu não fazer o retorno e tentou atravessar a rodovia pela contramão. Quando foi passar de um lado para o outro, acabou batendo em outra moto com duas pessoas.