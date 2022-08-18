Três pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Três pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na Rodovia do Sol, altura do quilômetro 13,9, em Santa Paula I, Vila Velha, por volta das 19h30 desta quarta-feira (17).
De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, duas motocicletas se envolveram no acidente e os dois condutores foram socorridos em estado grave. Testemunhas contaram que um dos motociclistas saiu do bairro e, para cortar caminho, preferiu não fazer o retorno e tentou atravessar a rodovia pela contramão. Quando foi passar de um lado para o outro, acabou batendo em outra moto com duas pessoas.
Uma pessoa foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, enquanto as outras duas foram socorridas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A faixa principal foi interditada para atendimento da ocorrência. Às 21h40, o trânsito estava liberado e não havia interdição no trecho.
A Polícia Militar informou no local que os dois condutores são habilitados e as motos estão com documentos regulares.