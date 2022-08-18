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Batida de moto

Três pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

A colisão aconteceu na noite desta quarta-feira (17) e envolveu duas motocicletas; trânsito ficou interditado na pista principal por quase duas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2022 às 21:49

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 21:49

Caso aconteceu na Rodovia do Sol, altura de Santa Paula I, Vila Velha, na noite desta quarta-feira (17)
Três pessoas ficam feridas em acidente envolvendo duas motos em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Três pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na Rodovia do Sol, altura do quilômetro 13,9, em Santa Paula I, Vila Velha, por volta das 19h30 desta quarta-feira (17).
De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, duas motocicletas se envolveram no acidente e os dois condutores foram socorridos em estado grave. Testemunhas contaram que um dos motociclistas saiu do bairro e, para cortar caminho, preferiu não fazer o retorno e tentou atravessar a rodovia pela contramão. Quando foi passar de um lado para o outro, acabou batendo em outra moto com duas pessoas.
Uma pessoa foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, enquanto as outras duas foram socorridas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A faixa principal foi interditada para atendimento da ocorrência. Às 21h40, o trânsito estava liberado e não havia interdição no trecho.
A Polícia Militar informou no local que os dois condutores são habilitados e as motos estão com documentos regulares.

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