Veja o vídeo

Carro vai parar dentro de ótica em avenida movimentada de Vila Velha

Veículo atravessou a ciclovia antes de "entrar" na loja situada na Jerônimo Monteiro, no Centro, na tarde desta quarta -feira (17); não houve feridos
Alberto Borém

Publicado em 

17 ago 2022 às 16:11

Um carro foi parar dentro de uma ótica na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (17). A imagem enviada por leitor de A Gazeta mostra o veículo ocupando a entrada principal do comércio. Policiais militares estiveram no local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e por qual motivo o carro atravessou a ciclovia que existe no local antes de "entrar" na loja.
Câmeras instaladas dentro da loja mostram o momento em que o comércio é atingido pelo veículo. Ele ultrapassa a ciclovia e por poucos segundos não atropela uma mulher que passava pela calçada.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, um funcionário da ótica confirmou que o acidente aconteceu por volta das 15h. Pouco antes das 16h, o veículo ainda estava dentro do estabelecimento. Ninguém ficou ferido, segundo relato do trabalhador.
O carro subiu no canteiro, atravessou a ciclovia e foi parar dentro da ótica no Centro de Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Civil informou que não há registro de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. Já a PM salientou que por não ter vítimas envolvidas, não houve atendimento do BPTran.
A reportagem procurou a Guarda Municipal de Vila Velha para saber o que causou o acidente, porém a corporação também não foi acionada. 

