Carro vai parar dentro de ótica em avenida movimentada de Vila Velha
Um carro foi parar dentro de uma ótica na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (17). A imagem enviada por leitor de A Gazeta mostra o veículo ocupando a entrada principal do comércio. Policiais militares estiveram no local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e por qual motivo o carro atravessou a ciclovia que existe no local antes de "entrar" na loja.
Câmeras instaladas dentro da loja mostram o momento em que o comércio é atingido pelo veículo. Ele ultrapassa a ciclovia e por poucos segundos não atropela uma mulher que passava pela calçada.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, um funcionário da ótica confirmou que o acidente aconteceu por volta das 15h. Pouco antes das 16h, o veículo ainda estava dentro do estabelecimento. Ninguém ficou ferido, segundo relato do trabalhador.
A Polícia Civil informou que não há registro de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. Já a PM salientou que por não ter vítimas envolvidas, não houve atendimento do BPTran.
A reportagem procurou a Guarda Municipal de Vila Velha para saber o que causou o acidente, porém a corporação também não foi acionada.