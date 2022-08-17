Morre mulher atropelada com grupo de fiéis após sair de igreja em Vila Velha

Morreu, na madrugada desta quarta-feira (17), uma das quatro vítimas do atropelamento ocorrido no último domingo (14) em Barramares, Vila Velha, na Grande Vitória. Os fiéis haviam acabado de sair de uma igreja, onde participaram de um culto, e estavam na beirada da calçada quando foram atingidos por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro.

De acordo com o pastor de um projeto social local, Maria de Lourdes Neves Madeira faleceu depois de sofrer uma parada cardíaca. Ela estava internada no Hospital Estadual São Lucas, em Vitória, desde o atropelamento.

Até o momento, a reportagem só obteve a identificação de três das quatro vítimas. Segundo o pastor, além de Maria de Lourdes, também foram atropelados Ivanir e Mário, que permanecem internados. Eles não correm risco de morte, mas não têm previsão de alta.

SOBRE O ATROPELAMENTO

O atropelamento aconteceu na estrada Ayrton Senna da Silva, uma das mais movimentadas da região de Barramares. Nas imagens (veja o vídeo no início da matéria), as vítimas aparecem caminhando na lateral esquerda da pista quando são atingidas pelo carro. Algumas são arremessadas.

Moradores contaram que eles haviam acabado de sair da igreja. De acordo com a Polícia Militar, o motorista fugiu sem prestar socorro. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e encaminhadas ao hospital.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Até o momento nenhum suspeito foi preso e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto.

MORADORES PEDEM QUEBRA-MOLAS

Moradores reclamam da falta de quebra-molas na região porque, segundo eles, os carros costumam passar em alta velocidade.

Por meio de nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), informou que o trecho está em obras, recebendo a implantação da Rodovia ES-388. "O projeto de implantação foi previamente aprovado pela comunidade. O órgão orienta a população a trafegar com prudência principalmente em trechos em obras", disse o DER.