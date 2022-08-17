Atropelamento e fuga: a maior das covardias no trânsito não dá trégua no ES

Há os que vão dizer que eles caminhavam no canto da rua, quando deveriam estar na calçada. Sim, é verdade, mas isso não muda a condição de vítima, sobretudo quando não há infraestrutura urbana. Reportagem da TV Gazeta mostrou que as condições do espaço dedicado aos pedestres não tinha acessibilidade para uma das vítimas, que é cadeirante. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.