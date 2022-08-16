Começa o jogo! Eleições 2022 têm regras claras para decisão ser nas 4 linhas

A paixão tão característica do futebol foi transferida também para política, o que não é necessariamente ruim. Crédito: Pixabay

A política, que da última década para cá passou a ser encarada com rivalidade futebolística, pode sempre se aproveitar dessa analogia. Nesta terça-feira (16), é como se o cronômetro estivesse sendo disparado: os jogadores entram em campo, mas com a diferença de que a "torcida" é que vai marcar os gols nas urnas eletrônicas em 2 de outubro, com uma possível prorrogação no dia 30 do mesmo mês.

A paixão tão característica do futebol foi transferida também para política, o que não é necessariamente ruim. Não faz tanto tempo assim, isso seria um sonho, quando se questionava por que a política não conseguia mobilizar o debate público como o futebol, nas conversas de cada esquina, em casa mesa... mas é preciso encarar a política com seriedade e compromisso. A paixão é importante para mover princípios e ideais coletivos, mas não pode se sobrepor à racionalidade.

E por mais que a arquibancada eleitoral tenha ficado mais barulhenta, isso não necessariamente se reflete diante das urnas. Um levantamento feito por A Gazeta com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que o desinteresse dos capixabas pelo voto vem crescendo . Desde 2006, a quantidade de eleitores do Espírito Santo que votam branco, nulo ou simplesmente não comparecem diante das urnas cresce a cada ano.

Por essa razão, os candidatos que pleiteiam cargos neste ano não podem circunscrever a discussão partidária e política a uma arena de futebol, pois ela é muito maior e mais importante. Nesta campanha, a atitude responsável dos políticos é guiar os eleitores pelo caminho propositivo. O Brasil precisa, hoje, discutir seriamente a questão tributária, o papel do Estado, a distribuição de renda, a educação e tantos outros pontos estruturais que precisam ser revistos e reformados. O Brasil precisa voltar a crescer, mas com vigor, para ser colocado nos trilhos do desenvolvimento. Há muito a ser feito e debatido, e disso os candidatos não podem fugir.

Os 46 dias que se iniciam para a realização da propaganda eleitoral nas ruas, na internet, no rádio e na TV são regidos por leis que devem ser cumpridas à risca por candidatos e partidos. Todos estão entrando em campo cientes das regras. Os resultados dependem da atuação de cada um, das habilidades em realizar as proposições, da visão de jogo. O eleitor precisa ser conquistado, não seduzido e enganado.