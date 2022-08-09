Reprise de "Viva o Gordo" mostra um país parado no tempo

Jô Soares à frente do "Viva o Gordo", nos anos 80 Crédito: Reprodução/TV Globo

Com a morte do polivalente Jô Soares na última sexta-feira (5) , foram inúmeras as homenagens ao humorista nas redes sociais e na TV. Um desses tributos foi uma oportunidade dada às novas gerações, que acompanharam primordialmente o talento dele à frente do maior talk show brasileiro durante 30 anos, de conhecer a verve cômica nos esquetes do "Viva o Gordo", humorístico dos anos 1980 reprisado naquela noite, após o "Globo Repórter".

Jô Soares fez do humor a embalagem para a crítica política enquanto a democracia brasileira renascia, a duras penas. Nada foi fácil naqueles anos. A seleção dos quadros presentes na reprise-tributo deu prioridade a materiais produzidos e exibidos em 1987. E ficou evidente a correlação entre aquele Brasil que começava a preparar sua Constituição democrática, consolidada no ano seguinte, e o Brasil que em 2022 ainda precisa confirmar seu compromisso democrático e institucional.

inflação estava lá, galopante, protagonizando um número musical no qual funcionários de um supermercado exibiam, orgulhosos, pistolas remarcadoras de preços. Resultado da política econômica daquele ano, com o descongelamento. Em 2022, os preços também estão em disparada, em contexto diferente. Mas as dificuldades encaradas pelas famílias para garantirem seu sustento são as mesmas.

Corrupção, burocracia, mau uso do dinheiro público: o Brasil satirizado por Jô Soares em 1987 não é muito diferente deste de 2022. Em um dos esquetes mais emblemáticos, a democracia grega é parodiada para apontar as grandes demagogias brasileiras, com a encenação da Assembleia Constituinte diante do povo, personificado pelo próprio humorista, reagindo a tudo o que é dito pelos deputados com descrédito.

A sensação ao assistir a "Viva o Gordo" é a de um país parado no tempo, atolado nos mesmo contratempos de sempre. A genialidade de qualquer humorista é a de ser atemporal. No caso de Jô Soares, ninguém contesta o seu talento. Mas é fato que a circunstâncias nacionais contribuíram para sua obra permanecer tão atual. Os anacronismos são pontuais. "Viva o Gordo" se beneficia de um país que teima em não avançar.