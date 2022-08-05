Lei não serve para nada quando assassinatos não são solucionados

Apenas um em cada três homicídios cometidos em 2019 no Brasil foi esclarecido até o fim de 2020 Crédito: Pixabay

"A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade."

Em "Dos Delitos e das Penas", em pleno século 18, o marquês de Beccaria, considerado o pai do Direito penal moderno, tratou com precisão nessa sentença o valor da efetividade da lei. Há no debate público muitos que defendem que a aplicação de penas mais severas funcione como freio para a violência, e isso não deve ser uma proposta desprezada de antemão. O que, de forma mais ampla, Beccaria elabora parte do básico: a punição, seja qual for à letra da lei, precisa ser para valer, inevitável para quem comete um crime. Do contrário, as leis não passam de rédeas frouxas.

No Brasil, houve uma queda no número de homicídios solucionados, de acordo com levantamento do Instituto Sou da Paz, o que coloca a legislação penal em uma posição coadjuvante, simplesmente pelo fato de nem chegar a ser aplicada.

É a impunidade palpável: foram 41.635 vítimas de assassinato no Brasil em 2019, ano cujos dados foram compilados pelo instituto. Apenas 15.305 tiveram o autor apontado por órgãos policiais e judiciais no período de ao menos um ano. Um índice de 37% de crimes esclarecidos, uma redução em relação a 2018, quando 44% das mortes violentas foram elucidadas.

O Brasil tem uma população carcerária de 670 mil presos, sendo 10% deles por homicídios. Os dados apontam também 40% estão presos por crimes contra o patrimônio e 29% por crimes relacionados a drogas.