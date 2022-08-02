Um novo descobrimento do Brasil com o Censo 2022

Recenseadores nas ruas: Censo 2022 começou nesta segunda-feira (1º) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No ano seguinte, os Jogos Olímpicos de Tóquio acabaram sendo realizados, e mesmo com restrições o mundo pôde testemunhar o desempenho de seus maiores atletas. Já o recenseamento brasileiro precisou ser novamente postergado, não mais por uma situação extraordinária como a Covid-19 , mas por um corte na verba prevista pelo governo federal. O perigo de um apagão estatístico justamente em um período tão sensível para o país ficou mais próximo.

O Censo é o levantamento mais completo realizado no Brasil e serve de base para outros estudos e índices calculados pelo IBGE. Quantos somos e quem somos? É a pesquisa, de porta em porta e com a meta de chegar a todos os lares brasileiros, que vai dar as respostas imprescindíveis para o direcionamento de recursos e a formulação de políticas públicas mais eficientes em todo o país.

Como, por exemplo, os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FMP), fonte de recursos das prefeituras.​ Com esses dados, é possível começar a planejar uma reação mais organizada aos impactos da pandemia na educação, além de conhecer a dimensão real do analfabetismo e da evasão escolar. Na saúde pública, a atualização das informações vai permitir uma distribuição de recursos adequadas à realidade de Estados e municípios. São informações que têm impacto direto na vida do cidadão e não podem ficar defasadas.

Como se vê, o Censo promove um redescobrimento do Brasil a cada dez anos, registrando as mudanças demográficas e socioeconômicas nesse período. Uma fotografia bem nítida da realidade brasileira.