Censo inicia entrevistas com brasileiros após dois anos de atraso

Leonardo Vieceli

Até outubro, a intenção do órgão é visitar 75 milhões de domicílios espalhados pelo Brasil - de periferias, localidades ribeirinhas e comunidades indígenas até casas e condomínios de luxo.

IBGE começa a visitar lares em todo o país Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os resultados preliminares da contagem da população devem sair até o final deste ano, segundo a previsão do IBGE. Dados mais detalhados tendem a ser divulgados a partir de 2023.

"Agora a gente começa a parte mais conhecida do Censo, que é a visita aos domicílios", afirma Claudio Stenner, diretor de geociências do instituto.

"Serão em torno de três meses de coleta. Agosto e setembro concentram a maior parte. Outubro é mais para o fechamento", completa.

O Censo, que costuma ser realizado de dez em dez anos, é considerado o trabalho mais detalhado sobre as características demográficas e socioeconômicas da população brasileira.

Em 2021, o levantamento foi travado pela segunda vez. À época, o que impediu o trabalho foi um corte na verba prevista pelo governo federal. A decisão causou preocupação entre especialistas. O temor ganhou forma porque os dados do Censo funcionam como base para uma série de políticas públicas e até decisões de investimento de empresas.

As informações balizam, por exemplo, os repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), fonte de recursos das prefeituras.

Para a realização do estudo em 2022, o IBGE conta com um orçamento de cerca de R$ 2,3 bilhões, liberado pelo governo federal após o STF (Supremo Tribunal Federal) ser acionado.

Ao longo dos meses, especialistas e até membros do instituto chegaram a cogitar a necessidade de mais recursos em razão da disparada da inflação, que encareceu itens como a gasolina, utilizada nos deslocamentos dos recenseadores, por exemplo.

Stenner afirma que a verba não é uma ameaça neste momento, mas sinaliza que o IBGE segue em contato com o Ministério da Economia, responsável por avaliar o orçamento da pesquisa.

"Estamos preparados para a realização do Censo. De qualquer maneira, a gente mantém o canal aberto com o Ministério da Economia. Não vemos o orçamento como ameaça", argumenta o diretor.

A verba da pesquisa serve, por exemplo, para bancar a contratação temporária de trabalhadores, incluindo em torno de 183 mil recenseadores -a seleção de parte desses profissionais ainda está em curso.

"Do ponto de vista tecnológico, as coisas estão muito bem encaminhadas. O maior desafio, eu diria, é a sociedade receber o IBGE", analisa Stenner.

"Tenho certeza de que vamos contar com a contribuição da população. O Censo não é uma pesquisa do IBGE. É uma pesquisa da sociedade brasileira", emenda.

COMO IDENTIFICAR OS RECENSEADORES

As informações coletadas pelo instituto são de caráter confidencial e protegidas por sigilo. Em uma tentativa de auxiliar a população, o IBGE apresentou uma cartilha de como identificar os recenseadores e evitar eventuais contratempos.

Os profissionais usarão um boné do Censo e um colete do instituto. O colete terá um crachá de identificação exposto na parte frontal, à esquerda para quem observar a peça de frente.

Além disso, os agentes contarão com um DMC (dispositivo móvel de coleta), o equipamento eletrônico que registra os dados das entrevistas.

RESPOSTAS PRESENCIAIS, PELA INTERNET OU PELO TELEFONE

O Censo 2022 contará com três formas de abordagem para o preenchimento dos questionários.

Além da presencial, haverá opções pela internet e pelo telefone. As duas abordagens alternativas, contudo, não dispensarão algum contato presencial, informa o instituto.

Para responder pela internet, o informante deverá aguardar a visita do recenseador, que irá cadastrar email e celular. Nessa modalidade, o morador terá sete dias para preencher o questionário.

Já a coleta por telefone será uma solução nos casos em que os moradores não forem encontrados na residência durante a visita do recenseador, diz o IBGE.