Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • IBGE suspende coleta domiciliar e vai rever cronograma do Censo
Coronavírus

IBGE suspende coleta domiciliar e vai rever cronograma do Censo

As coletas foram suspensas para seguir as orientações do Ministério da Saúde. O instituto segue estudando alternativas para a realização do Censo 2020

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 17:38
IBGE Crédito: Arquivo | A Gazeta
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta terça (17) a suspensão das entrevistas presenciais para a pesquisa de desemprego e disse que revisará o cronograma para o Censo Demográfico de 2020, sua maior pesquisa, que é realizada a cada dez anos.
A suspensão das coletas de dados em domicílio foi solicitada na segunda (16) pela Assibge, sindicato que reúne os funcionários do instituto para evitar riscos de contágios pelo novo coronavírus. A revisão do Censo era uma preocupação de especialistas e técnicos da instituição.

Veja Também

Bolsonaro fala em 'certa histeria' sobre coronavírus

Governo federal prevê força policial para cumprir ordens de isolamento

Seleção do IBGE tem 4,1 mil vagas para o ES; veja chance por cidade

O IBGE não deu entrevistas para falar sobre o Censo. Em nota, afirmou apenas que "em breve", anunciará novo cronograma do Censo Demográfico. Atualmente, estão abertos concursos para a contratação de cerca de 208 mil temporários para a coleta dos dados, agendada para começar no dia 1º de agosto.
O cronograma atual prevê a aplicação das provas no dia 17 de maio. Como é um concurso nacional, a operação envolve locais de prova em todos os estados. A expectativa no instituto é que a data seja adiada, assim como o início do treinamento dos contratados, que estava previsto para julho.
Com o objetivo de traçar um retrato da população brasileira, o Censo Demográfico prevê visitas aos cerca de 70 milhões de domicílios do país. A preparação da pesquisa enfrenta uma série de problemas, que começaram com restrições orçamentárias e culminaram com a renúncia de gestores do IBGE em protesto contra a direção.
O planejamento original previa gastos de R$ 3,4 bilhões. Ao assumir a presidência do IBGE no governo Jair Bolsonaro, Susana Cordeiro Guerra determinou um corte de 25% do valor. Até o momento, 63% deste total estão garantidos no Orçamento da União --o restante depende de aprovação do Congresso.

Veja Também

Consumidor tem que pagar contas em dia mesmo com a crise do coronavírus

"Não há risco de desabastecimento no País", diz associação da indústria de alimento

Nomeada por Guedes, Guerra defendeu que os cortes orçamentários não terão impacto na qualidade da pesquisa. Uma das medidas para economizar foi a redução do tamanho do questionário: em sua versão básica, o número de questões caiu de 34 para 25; na completa, aplicada em 10% dos domicílios, de 112 para 76.
Em relação à pesquisa do desemprego, chamada de Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra Domicilar) Contínua, o IBGE diz que está estudando alternativas que não envolvam a visita a domicílios. A coleta é feita de forma contínua e os resultados, divulgados a cada mês. A última divulgação, em janeiro, mostrou que a taxa de desemprego no país situa-se em 11,2%.
"Toda e qualquer opção ou possibilidade será antes testada e validade para assegurar os padrões de qualidade e excelência do corpo técnico do IBGE, buscando preservar a série histórica dos dados", disse o instituto, na nota divulgada nesta terça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados