Censo 2022: Três mil recenseadores iniciam visitas a residências no ES

Começa nesta segunda-feira (1º) o processo de coleta de informações para a formulação do Censo 2022. No Espírito Santo, cerca de 3.600 recenseadores, devidamente uniformizados, visitarão aproximadamente 1,4 milhão de domicílios ao longo de três meses.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) pede que a população colabore com a realização do levantamento, recebendo os entrevistadores e respondendo à pesquisa.
A pesquisa nacional é realizada a cada 10 anos e, com base nesse cronograma, deveria ter sido feita em 2020. O Censo foi adiado inicialmente em razão da pandemia de Covid-19. Mas em 2021 sofreu novo adiamento, por falta de orçamento. Após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal liberou os R$ 2,3 bilhões necessários para a realização da operação censitária.
COMO IDENTIFICAR O RECENSEADOR
- Os recenseadores, que são os profissionais que irão de porta em porta para entrevistar os moradores, estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC).
- Em caso de dúvidas, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo.ibge.gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181.
COMO SERÃO OS QUESTIONÁRIOS DO CENSO 2022
- Serão aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.
- O questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet. Agentes da Central de Atendimento ao Censo (0800 721 8181) responderão dúvidas, prestarão auxílio conceitual e operacional no preenchimento do questionário via internet e, mediante autorização, poderão preencher o questionário em entrevista.