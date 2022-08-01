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Censo 2022: Três mil recenseadores iniciam visitas a residências no ES

Coleta de dados começou nesta segunda-feira (1°); cerca de 1,4 milhão de domicílios serão visitadas ao longo de três meses
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

01 ago 2022 às 14:56

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 14:56

Começa nesta segunda-feira (1º) o processo de coleta de informações para a formulação do Censo 2022. No Espírito Santo, cerca de 3.600 recenseadores, devidamente uniformizados, visitarão aproximadamente 1,4 milhão de domicílios ao longo de três meses.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) pede que a população colabore com a realização do levantamento, recebendo os entrevistadores e respondendo à pesquisa.
Recenseador Censo 2022
Recenseadores vão às ruas do Estado para coletar dados para o Censo 2022 Crédito: TV Gazeta / Reprodução
A pesquisa nacional é realizada a cada 10 anos e, com base nesse cronograma, deveria ter sido feita em 2020. O Censo foi adiado inicialmente em razão da pandemia de Covid-19. Mas em 2021 sofreu novo adiamento, por falta de orçamento. Após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal liberou os R$ 2,3 bilhões necessários para a realização da operação censitária.

COMO IDENTIFICAR O RECENSEADOR

  • Os recenseadores, que são os profissionais que irão de porta em porta para entrevistar os moradores, estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC).
  • Em caso de dúvidas, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo.ibge.gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181.
Recenseador Censo 2022
Infográfico mostra itens de identificação do recenseador durante coleta de dados do Censo 2022 Crédito: IBGE / Reprodução

COMO SERÃO OS QUESTIONÁRIOS DO CENSO 2022

  • Serão aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.
  • O questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet. Agentes da Central de Atendimento ao Censo (0800 721 8181) responderão dúvidas, prestarão auxílio conceitual e operacional no preenchimento do questionário via internet e, mediante autorização, poderão preencher o questionário em entrevista.

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