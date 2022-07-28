Carta com mais de 100 mil assinaturas coloca a democracia acima de tudo

Urna eletrônica está no cerne dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro Crédito: Abdias Pinheiro/TSE

"Estado democrático de Direito já!": o brado retumbante proferido pelo professor de Direito Goffredo da Silva Telles Junior no longínquo ano de 1977 no Largo de São Francisco, onde situa-se a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), denunciava a falta de legitimidade do governo militar.

Agora, 45 anos depois, esse grito ganha uma paráfrase em um novo movimento encampado pela mesma instituição para traduzir os sentimentos da sociedade neste período pré-eleitoral repleto de tensão em 2022: "Estado democrático de Direito sempre!"

Uma manifestação tão organizada da sociedade civil vem em boa hora. Evidencia elevado grau de civilidade ao contextualizar as razões dos abalos à normalidade democrática e dos perigos decorrentes de flertes autoritários de qualquer origem.

Mas esse importante traço de civilidade, que não pode nunca ser confundido com passividade, é incisivo ao expor o que não pode ser tolerado: "Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional", diz, de forma veemente, um trecho da carta.

Quando as urnas eletrônicas são desacreditadas, é todo o sistema eleitoral nos últimos 30 anos que é colocado em xeque. Relevante demais, portanto, a passagem do texto que reforça a credibilidade da Justiça Eleitoral brasileira. "Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a Justiça Eleitoral."