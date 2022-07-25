Desarticulação de facção é duro golpe no tráfico de Vila Velha

Operação Obituary: armas apreendidas com integrantes de facção criminosa de Vila Velha Crédito: Júlia Afonso

A principal prisão foi a de Wende Oliveira de Almeida, de 26 anos, o chefe da organização criminosa, em um prédio de alto padrão localizado em Itaparica. A esposa e o cunhado dele também foram presos. Denominado Terceiro Comando Puro, o TCP, o grupo foi responsável por 11 ataques somente neste ano em Vila Velha, de acordo com a polícia, sendo um deles um triplo homicídio no bairro Jaburuna, no dia 25 de janeiro.

Informações que colocam o grupo como ao menos um dos responsáveis pela escalada da violência na cidade neste ano. Como se sabe que existe uma rotatividade muito rápida e eficiente nos organogramas do crime, a polícia precisa continuar à frente dos passos desses bandidos, dando prosseguimento ao trabalho de inteligência que teve incontestável sucesso até agora nessa empreitada.

A Polícia Civil tem informações de que o TCP usava uma distribuidora de bebidas e uma loja de roupas femininas registradas em nome de um laranja para lavar o dinheiro sujo do grupo. É um dado precioso. Como os próprios policiais explicaram, essas "lavanderias" permitiam que o dinheiro voltasse a ser investido no próprio tráfico, tanto na compra de drogas quanto na de armas melhores.