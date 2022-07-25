Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Desarticulação de facção é duro golpe no tráfico de Vila Velha
Opinião da Gazeta

Desarticulação de facção é duro golpe no tráfico de Vila Velha

Município testemunhou escalada da violência neste ano, e prisão de liderança em prédio de alto padrão de Itaparica é importante reação das autoridades de segurança pública

Públicado em 

25 jul 2022 às 02:00

Colunista

Obituary
Operação Obituary: armas apreendidas com integrantes de facção criminosa de Vila Velha Crédito: Júlia Afonso
Vila Velha se tornou o epicentro da violência no Espírito Santo em 2022. Já no primeiro bimestre, as estatísticas mostravam o município como cenário de um em cada quatro homicídios registrados no Estado. De janeiro a abril deste ano, foram 72 mortes violentas na cidade. Pelo noticiário, ficou evidente a eclosão de uma guerra urbana promovida por gangues rivais. 
Com operação Obituary, da Polícia Civil, deflagrada no município na última quinta-feira (21), tomou-se conhecimento do protocolo da morte dentro da facção que comandava o tráfico de drogas da região de Grande Santa Rita, alvo da ação. Segundo as informações fornecidas pelos policiais, os nove integrantes presos na operação eram conhecidos por enviar fotos dos corpos de rivais assassinados para comprovar a conclusão do "trabalho". Razão essa que levou ao batismo da operação com o termo em inglês para "obituário".
A principal prisão foi a de Wende Oliveira de Almeida, de 26 anos, o chefe da organização criminosa, em um prédio de alto padrão localizado em Itaparica. A esposa e o cunhado dele também foram presos. Denominado Terceiro Comando Puro, o TCP, o grupo foi responsável por 11 ataques somente neste ano em Vila Velha, de acordo com a polícia, sendo um deles um triplo homicídio no bairro Jaburuna, no dia 25 de janeiro.

Veja Também

Chefe do tráfico de drogas e três parentes são presos em operação em Vila Velha

Informações que colocam o grupo como ao menos um dos responsáveis pela escalada da violência na cidade neste ano. Como se sabe que existe uma rotatividade muito rápida e eficiente nos organogramas do crime, a polícia precisa continuar à frente dos passos desses bandidos, dando prosseguimento ao trabalho de inteligência que teve incontestável sucesso até agora nessa empreitada. 
A Polícia Civil tem informações de que o TCP usava uma distribuidora de bebidas e uma loja de roupas femininas registradas em nome de um laranja para lavar o dinheiro sujo do grupo. É um dado precioso. Como os próprios policiais explicaram, essas "lavanderias" permitiam que o dinheiro voltasse a ser investido no próprio tráfico, tanto na compra de drogas quanto na de armas melhores.
É assim que se desarticula com eficiência uma organização criminosa: atingindo as suas finanças. Não se trata de somente seguir o dinheiro, mas impedir que ele continue irrigando as atividades criminosas.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Volta por cima da BR 101 passa obrigatoriamente por mais segurança jurídica

Invasão de condomínios: integração entre Estados é freio para esperteza de bandidos

Tiroteios em Vitória são intimidação que passou de todos os limites

Lutar em Brasília pela BR 101 é agora a batalha mais importante dos políticos do ES

Intimidação e violência não podem ser a lei em bairros de Vitória

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sesp Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados