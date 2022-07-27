Varíola dos macacos: testar, vacinar e controlar para não repetir erros da Covid

Feridas na pele provocadas pela varíola dos macacos Crédito: OMS/Divulgação

Não é o caso aqui de comparar a Covid-19 com a varíola dos macacos , doenças infecciosas distintas, com características epidemiológicas próprias. Nem mesmo as formas de enfrentamento são as mesmas. As definições desses protocolos, que podem sustentar políticas públicas emergenciais, ficam a cargo de infectologistas e epidemiologistas, esses sim habilitados a tomar as melhores decisões, com bases científicas. O que está em questão é como o governo federal deve reagir diante desse novo desafio de saúde pública.

No último sábado (23), a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de alcance internacional . Uma categoria anunciada quando há "um evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública de outros Estados através da disseminação internacional da doença". Basicamente, conclamando os governos das nações a intensificarem o monitoramento e se prepararem para medidas de contenção do contágio.

"É provável que a estratégia seja mais no sentido de orientar as pessoas sobre como identificar (a doença) e proceder com o isolamento dos casos suspeitos", informou um auxiliar do ministro Marcelo Queiroga em entrevista ao Valor Econômico. Informação e orientação em crises sanitárias precisam atingir a população em massa, inspirar os cuidados. O que talvez não seja tão simples de se fazer após o desgaste provocado pela pandemia de Covid.

A varíola dos macacos tem algo que pode ser considerado uma vantagem em relação à Covid: o contágio acontece de forma mais lenta, o que a torna mais controlável. O que não libera as autoridades sanitárias de suas responsabilidades. Organização e planejamento são cruciais neste momento, principalmente no que diz respeito à testagem para a detecção da doença para promover o isolamento imediato dos casos confirmados e o devido tratamento.

Em entrevista ao ES 2, da TV Gazeta, o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou que o Laboratório Central (Lacen) já desenvolveu a capacidade técnica para realizar os testes, mas aguarda a entrega dos insumos pelo Ministério da Saúde, ainda sem data definida. A testagem é essencial para dar a dimensão exata da disseminação, evitando a subnotificação.