Casos de varíola dos macacos sobem para 813 no Brasil

Brasil já registra 813 casos confirmados de varíola dos macacos Crédito: Shutterstock

O país já vinha registrando um aumento substancial de diagnósticos positivos para a doença. Em 9 de julho, havia 218 pacientes no Brasil com a doença. Com os dados mais recentes, os casos mais que triplicaram em um intervalo de pouco mais de duas semanas.

A maior parte dos diagnósticos são no estado de São Paulo. Nesta segunda (25), a Secretaria da Saúde paulista disse que o estado já registrou 590 diagnósticos da doença, sendo que 486 deles são na capital paulista. Por outro lado, o Ministério da Saúde afirmou que são 595 pacientes com varíola dos macacos na unidade de Federação.

Além de São Paulo, outros 13 estados já têm casos da doença. O Rio de Janeiro é o segundo com maior contingente, registrando 109 casos.

A situação do país acende um alerta. A líder técnica para varíola dos macacos da OMS (Organização Mundial da Saúde), Rosamund Lewis, disse nesta terça-feira (26) que "a situação do Brasil [para a doença] é preocupante".

"É muito preocupante para países como o Brasil [...] reportando um número significativo de casos", afirmou.

Ela também chamou atenção para problemas de testagem que podem afetar o país. "O que é [...] importante é o acesso aos testes."

A organização declarou no último sábado (23) que a doença é considerada como emergência pública de preocupação global.

"Nós acreditamos ser o momento deste anúncio, considerando que, dia após dia, mais países e pessoas têm sido afetados pela doença. Precisamos de coordenação e solidariedade para controlar esse surto", disse Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS.

A varíola dos macacos é causada pelo monkeypox, um vírus do gênero orthopoxvirus. Outro patógeno que também é desse gênero é o que acarreta a varíola comum, doença erradicada em 1980.

Os principais sintomas da doença são febre, mal-estar e dores no corpo. Então, o quadro evolui para o surgimento de lesões na pele, sendo o contato com essas feridas a principal forma de transmissão do vírus.

No entanto, pesquisas já reportam que alguns pacientes desenvolvem essas lesões nas regiões genitais, anais ou orais. A hipótese é que isso aconteça porque a disseminação da doença está ocorrendo principalmente por contato sexual e na comunidade de homens que fazem sexo com outros homens. A OMS, por exemplo, já indicou que cerca de 90% dos diagnósticos se concentram nessa população.

Um receio é que este cenário cause estigma a esses homens. "Estigma e discriminação podem ser mais perigosos que qualquer vírus", afirmou Adhanom.